В Приморском районном суде Одессы обвиняемый взял в заложники судей и угрожал подорвать гранату.

Об этом сообщает издание Думская.

Сегодня, 28 февраля в суд из СИЗО был доставлен обвиняемый в совершении убийства Вячеслав Гарькавый. После того, как конвоиры поместили его в «клетку», он достал гранату, вынул чеку и заявил, что всех взорвет, если его не освободят.

В зале суда вместе с обвиняемым находятся судьи Виктор Иванов и Вячеслав Бондарь, а также старший конвоир. В это время из здания эвакуировали посетителей и работников, а территорию оцепили.

По информации пресс-службы Нацполиции в Одесской области, после поступления сигнала о взятии заложников в зале суда, на место происшествия были направлены взрывотехники, следственно-оперативная группа, кинологи и работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В 12:40 был введен специальный оперативный план «Заложник», а в здание суда прибыл начальник нацполиции области Олег Бех. Он провел переговоры с мужчиной, который угрожал взорвать гранату. В итоге у мужчины взрывоопасный предмет изъяли.

Напомним, в Донецкой области задержали мужчину, который угрожал подорвать женщину с ребенком.