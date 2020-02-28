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Граната, которую подозреваемый угрожал взорвать в Приморском районном суде Одессы, оказалась муляжом. По факту произошедшего сегодня, 28 февраля, следователи территориального Госбюро расследований, расположенного в Николаеве, начали рассаледование.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
По предварительной информации, мужчина, который был доставлен в суд для продления меры пресечения, находясь в зале судебного заседания получил предмет похожий на боевую гранату Ф-1 и начал угрожать присутствующим.
«С целью реагирования на событие полицией области были введены в действие специальные оперативные планы «Заложник» и «Гром». Мужчину задержали уполномоченные должностные лица Главного управления Национальной полиции в Одесской области. Предварительно, задержанный угрожал муляжом боевой гранаты Ф-1», - говорится в сообщении.
В ГБР отметили, что также проверяют причастность сотрудников полиции к совершению обвиняемым указанных действий и наличия у него запрещенных предметов.
Как сообщалось ранее, в Приморском районном суде Одессы обвиняемый взял в заложники судейи угрожал подорвать гранату.
В 12:40 был введен специальный оперативный план «Заложник», а в здание суда прибыл начальник нацполиции области Олег Бех. Он провел переговоры с мужчиной, который угрожал взорвать гранату. В итоге у мужчины взрывоопасный предмет изъяли.
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Граната, которую подозреваемый угрожал взорвать в Приморском районном суде Одессы, оказалась муляжом. По факту произошедшего сегодня, 28 февраля, следователи территориального Госбюро расследований, расположенного в Николаеве, начали рассаледование.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
По предварительной информации, мужчина, который был доставлен в суд для продления меры пресечения, находясь в зале судебного заседания получил предмет похожий на боевую гранату Ф-1 и начал угрожать присутствующим.
«С целью реагирования на событие полицией области были введены в действие специальные оперативные планы «Заложник» и «Гром». Мужчину задержали уполномоченные должностные лица Главного управления Национальной полиции в Одесской области. Предварительно, задержанный угрожал муляжом боевой гранаты Ф-1», - говорится в сообщении.
В ГБР отметили, что также проверяют причастность сотрудников полиции к совершению обвиняемым указанных действий и наличия у него запрещенных предметов.
Как сообщалось ранее, в Приморском районном суде Одессы обвиняемый взял в заложники судейи угрожал подорвать гранату.
В 12:40 был введен специальный оперативный план «Заложник», а в здание суда прибыл начальник нацполиции области Олег Бех. Он провел переговоры с мужчиной, который угрожал взорвать гранату. В итоге у мужчины взрывоопасный предмет изъяли.