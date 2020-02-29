В американском штате Калифорния зафиксировали второй случай заражения коронавирусом Covid-19, когда медики не могут определить источник инфекции.

Это свидетельствует о распространении вируса на территории штата, сообщает The Washington Post со ссылкой на источник.

65-летний житель округа Санта-Клара не общался с людьми, которым ранее диагностировали коронавирус, и не посещал страны, где наблюдают вспышку инфекции.

Отмечается, что первый подобный случай в Калифорнии был обнаружен в среду, 26 февраля, у жительницы другого округа — Солано.

— Это означает, что вирус распространяется среди по меньшей мере двух отдельных групп населения, — сообщает источник издания.

Напомним, по состоянию на вечер 28 февраля в Италии от коронавируса нового типа скончался 21 человек. За сутки произошло 4 летальных случая вследствие COVID-19.