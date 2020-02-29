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Сегодня, 29 февраля, в 11:30 злоумышленник проник в автомобиль «Honda Accord», который водитель с женой припарковали возле супермаркета по проспекту Мира. Из салона вор забрал имущество потерпевших, в частности, духи и аксессуары на сумму около восьми тысяч гривен.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
Когда правоохранители подошли к подозрительному мужчине, который «рыскал» в автомобиле, и представились, мужчина попытался скрыться и даже дверцами авто поцарапал другую машину.
Но злоумышленника полицейские задержали и доставили в участок. У мужчины изъяли мобильных телефоны, духи, чужие документы, банковские карточки, перчатки, отвертку и другие вещественные доказательства.
Когда вернулись владельцы автомобилю, они узнали, что едва не стали жертвами вора. Супруги поблагодарили полицейским и узнали свое имущество, изъятое у задержанного.
35-летнему ранее судимому за наркопреступления николаевцу инкриминируют часть 2 статьи 15 и часть 1 статьи 185 УК Украины «Покушение на кражу». Он задержан в порядке статьи 208 УПК, в ближайшее время ему будет избираться мера пресечения.
Сейчас полицейские проверяют задержанного на причастность к совершению аналогичных преступлений.
Напомним, что вчера, 28 февраля, произошел пожар по улице Мира села Кривая Балка в Николаевском районе в котором погиб мужчина. Возгорание было вызвано неосторожностью при курении.
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Сегодня, 29 февраля, в 11:30 злоумышленник проник в автомобиль «Honda Accord», который водитель с женой припарковали возле супермаркета по проспекту Мира. Из салона вор забрал имущество потерпевших, в частности, духи и аксессуары на сумму около восьми тысяч гривен.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
Когда правоохранители подошли к подозрительному мужчине, который «рыскал» в автомобиле, и представились, мужчина попытался скрыться и даже дверцами авто поцарапал другую машину.
Но злоумышленника полицейские задержали и доставили в участок. У мужчины изъяли мобильных телефоны, духи, чужие документы, банковские карточки, перчатки, отвертку и другие вещественные доказательства.
Когда вернулись владельцы автомобилю, они узнали, что едва не стали жертвами вора. Супруги поблагодарили полицейским и узнали свое имущество, изъятое у задержанного.
35-летнему ранее судимому за наркопреступления николаевцу инкриминируют часть 2 статьи 15 и часть 1 статьи 185 УК Украины «Покушение на кражу». Он задержан в порядке статьи 208 УПК, в ближайшее время ему будет избираться мера пресечения.
Сейчас полицейские проверяют задержанного на причастность к совершению аналогичных преступлений.
Напомним, что вчера, 28 февраля, произошел пожар по улице Мира села Кривая Балка в Николаевском районе в котором погиб мужчина. Возгорание было вызвано неосторожностью при курении.