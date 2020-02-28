Мусор с полигона твердых бытовых отходов в микрорайоне Большая Корениха в Николаеве, который разлетелся по окрестности после ураганного ветра, начнут убирать со следующей недели.

Об этом в комментарии НикВести рассказал директор коммунального предприятия «Николаевкоммунтранс» Андрей Вецало.

Как известно в понедельник, 24 февраля из-за ураганного ветра в Николаеве из полигона ТБО в Большой Коренихе по окрестности разлетелись полиэтиленовые пакеты.

По словам Андрея Вецало, убирать мусор начнут уже со следующей недели.

— Как только наши ураганы прекратятся, а должны скоро прекратиться - сегодня будет еще небольшой ветер. С понедельника начнем убирать. «Гринпис» предложил свою помощь, мы организуемся, администрация Заводского района. На следующей неделе будем убирать. Потому что после вторника, сразу на следующий день, мы начали ударно убирать, а потом был ветер и все разнесло обратно. Убирай, не убирай, а при штормовом ветре оно все равно будет разноситься. Не помогают ни защитные сетки, ни высаженная посадка вокруг полигона. Ветер был очень сильный. Это большой объем работы для большого количества людей. Мы понимаем, что это надо убирать, чтобы мусор не попали ни на поля, ни людям в огороды. При штормовом ветре с полигона всегда выдувает, - сказал Андрей Вецало.

Также он отметил о необходимости отказаться от полиэтиленовых пакетов, заменив их на бумажные.

— Тут надо кардинально менять подход на национальном уровне по продаже пластиковых пакетов - менять их на бумажные, тряпчаные. У меня три бульдозера работают 24/7. Мусоровоз приезжает, высыпает мусор, который сразу же он начинает просыпаться с землей. У меня три бульдозера работают нон-стоп. Но количество пластиковых пакетов превышает все остальное. Они продаются во всех супермаркетах, магазинах - мы тянем эти пакеты домой, - добавил Андрей Вецало.

Напомним, что в Николаевской области из-за сильного ветра с полигона твердых бытовых отходов, который находится возле Черноморки, по окрестности разнесло сотни пакетов.

Фоторепортаж