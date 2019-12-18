В конкурсе на концессию морского порта «Ольвия» в Николаеве участвует компания «Морское агенство «Питер». Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Учредитель и директор компании - Елизавета Якименко. Уставной капитал предприятия составляет 34 тысячи гривен.

По данным сайта 368.media, раньше «Морским агентством «Питерс» руководил Дмитрий Якименко, который в последние пять лет занимает должность заместителя директора государственного предприятия «Стивидорная компания «Ольвия». При этом в его официальной биографии, опубликованной на сайте госпредприятия, нет упоминания о работе Дмитрия Якименко директором «Морского агентства «Питерс».

Вместе с «Морским агентством «Питерс» в конкурсе участвует компания «Протто-газолин». Ее учредителем и директором указан Сергей Цогоев. Как пишет 368.media, он является командиром 19-го батальона территориальной обороны. Уставной капитал предприятия составляет всего одну тысячу гривен, а занимается оно оптовой торговлей топливом. Сергей Цогоев также является директором ООО «Транспортная компания Транс ойл». Фирму основал Игорь Кордюков. Данный человек фигурирует в ряде уголовных дел о фиктивном транзите и контрабанде дизельного топлива через Херсонский и Николаевский морские порты. На него также оформлены компании «Трейд-НК», «Сана-груп», «Трейд-НК», «Феникс Ойл» и ряд других предприятий. Согласно официальным документам, Кордюков является представителем шотландской Incom Trade LLP. Интересно, что иностранная фирма с апреля 2016 года выступает также формальным поставщиком топлива для компаний из орбиты «Трейд Коммодити», в частности – ООО «Укр Петрол» и «Август Пром».

Издание указывает, что в реализации схемы прерванного транзита подозреваются менеджмент фирм и высшее руководство главного управления налоговой в Николаевской области и Херсонской таможни. Топливо также шло через порт Рени. В 2017 году после ряда уголовных дел появилась информация, что Кордюков сбежал в аннексированный Крым. Однако его компании активно действуют по сей день и становятся фигурантами новых уголовных производств.