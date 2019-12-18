|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|07:32
|Заход солнца:
|16:04
|Температура завтра:
|+9 C°
|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|07:53
|Заход солнца:
|15:54
|Температура завтра:
|+8 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.2 грн
|23.5 грн
|EUR
|25.65 грн
|26.2 грн
В конкурсе на концессию морского порта «Ольвия» в Николаеве участвует компания «Морское агенство «Питер». Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.
Учредитель и директор компании - Елизавета Якименко. Уставной капитал предприятия составляет 34 тысячи гривен.
По данным сайта 368.media, раньше «Морским агентством «Питерс» руководил Дмитрий Якименко, который в последние пять лет занимает должность заместителя директора государственного предприятия «Стивидорная компания «Ольвия». При этом в его официальной биографии, опубликованной на сайте госпредприятия, нет упоминания о работе Дмитрия Якименко директором «Морского агентства «Питерс».
Вместе с «Морским агентством «Питерс» в конкурсе участвует компания «Протто-газолин». Ее учредителем и директором указан Сергей Цогоев. Как пишет 368.media, он является командиром 19-го батальона территориальной обороны. Уставной капитал предприятия составляет всего одну тысячу гривен, а занимается оно оптовой торговлей топливом. Сергей Цогоев также является директором ООО «Транспортная компания Транс ойл». Фирму основал Игорь Кордюков. Данный человек фигурирует в ряде уголовных дел о фиктивном транзите и контрабанде дизельного топлива через Херсонский и Николаевский морские порты. На него также оформлены компании «Трейд-НК», «Сана-груп», «Трейд-НК», «Феникс Ойл» и ряд других предприятий. Согласно официальным документам, Кордюков является представителем шотландской Incom Trade LLP. Интересно, что иностранная фирма с апреля 2016 года выступает также формальным поставщиком топлива для компаний из орбиты «Трейд Коммодити», в частности – ООО «Укр Петрол» и «Август Пром».
Издание указывает, что в реализации схемы прерванного транзита подозреваются менеджмент фирм и высшее руководство главного управления налоговой в Николаевской области и Херсонской таможни. Топливо также шло через порт Рени. В 2017 году после ряда уголовных дел появилась информация, что Кордюков сбежал в аннексированный Крым. Однако его компании активно действуют по сей день и становятся фигурантами новых уголовных производств.
|
Аудіогід «Слухай дорогою»Александр Максименко
|
Конкурс? Красунь? Ні, андрагогівВадим Петриченко
|
На перепутті, справа Шеремета та Південний Медіа ФорумСтанислав Мартиросов
|
Визначені лауреати відзнаки «Юрист року Миколаївщини» 2019Максим Коваль
|
Когда никто никому ничего не долженОлег Мудрак
|
Напади, перешкоджання та суд за доступ до інформації - аналіз свободи слова на МиколаївщиніКатерина Середа
В конкурсе на концессию морского порта «Ольвия» в Николаеве участвует компания «Морское агенство «Питер». Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.
Учредитель и директор компании - Елизавета Якименко. Уставной капитал предприятия составляет 34 тысячи гривен.
По данным сайта 368.media, раньше «Морским агентством «Питерс» руководил Дмитрий Якименко, который в последние пять лет занимает должность заместителя директора государственного предприятия «Стивидорная компания «Ольвия». При этом в его официальной биографии, опубликованной на сайте госпредприятия, нет упоминания о работе Дмитрия Якименко директором «Морского агентства «Питерс».
Вместе с «Морским агентством «Питерс» в конкурсе участвует компания «Протто-газолин». Ее учредителем и директором указан Сергей Цогоев. Как пишет 368.media, он является командиром 19-го батальона территориальной обороны. Уставной капитал предприятия составляет всего одну тысячу гривен, а занимается оно оптовой торговлей топливом. Сергей Цогоев также является директором ООО «Транспортная компания Транс ойл». Фирму основал Игорь Кордюков. Данный человек фигурирует в ряде уголовных дел о фиктивном транзите и контрабанде дизельного топлива через Херсонский и Николаевский морские порты. На него также оформлены компании «Трейд-НК», «Сана-груп», «Трейд-НК», «Феникс Ойл» и ряд других предприятий. Согласно официальным документам, Кордюков является представителем шотландской Incom Trade LLP. Интересно, что иностранная фирма с апреля 2016 года выступает также формальным поставщиком топлива для компаний из орбиты «Трейд Коммодити», в частности – ООО «Укр Петрол» и «Август Пром».
Издание указывает, что в реализации схемы прерванного транзита подозреваются менеджмент фирм и высшее руководство главного управления налоговой в Николаевской области и Херсонской таможни. Топливо также шло через порт Рени. В 2017 году после ряда уголовных дел появилась информация, что Кордюков сбежал в аннексированный Крым. Однако его компании активно действуют по сей день и становятся фигурантами новых уголовных производств.
|
Аудіогід «Слухай дорогою»Александр Максименко
|
Конкурс? Красунь? Ні, андрагогівВадим Петриченко
|
На перепутті, справа Шеремета та Південний Медіа ФорумСтанислав Мартиросов
|
Визначені лауреати відзнаки «Юрист року Миколаївщини» 2019Максим Коваль
|
Когда никто никому ничего не долженОлег Мудрак
|
Напади, перешкоджання та суд за доступ до інформації - аналіз свободи слова на МиколаївщиніКатерина Середа