Сегодня, 22 декабря, проходят выборы головы и депутатов в двух громадах Николаевской области – в Веснянской ОТГ (Николаевский район) и Мешково-Погореловской (Витовский). Также в Дорошевкой громаде Вознесенского района проходят довыборы депутатов — к ОТГ присоединяется Щербанивский сельский совет (села Щербани, Новоукраинка, Троицкое и Шевченко).

К Мешково-Погореловской ОТГ (село Мешково-Погорелово, поселок Святониколаевка), присоединяется Коларовский сельский совет (поселок Коларово, Зайчевское, Капустино, село Добрая Надежда, Ясная Поляна). К Веснянской ОТГ (поселок Весняное, Надбугское, село Сливино) – Кривобалковский сельсовет (села Кривая Балка, Подымово, Половинки). В отличие от Дорошевской громады, эти две ОТГ пошли не путем присоединения и довыборов, а полной «перезагрузки» органов местного самоуправления.

Примечательно, что в обеих громадах за должность головы ОТГ борются действующие руководители громад с кандидатами от «Слуги народа». Отметим, что это первые местные выборы на Николаевщине, в которых участвует президентская партия.

По информации территориальных избирательных комиссий, состоянием на 13:00, явка избирателей в Мешково-Погореловской ОТГ составила 29%; в Веснянской, на 12:00 - 25,2%. Нарушений зафиксировано не было.

Так, в Веснянской громаде баллотируется действующий голова Леонид Мухарский и кандидат от «Слуги народа» Алексей Желницкий.

Леонид Мухарский, самовыдвиженец Алексей Желницкий, "Слуга народа"

Леонид Мухарский до победы на предыдущих выборах в Веснянскую ОТГ несколько раз избирался Кривобалковским сельским головой. Напомним, в ноябре Леонид Мухарский заявил, что глава Николаевской области Александр Стадник ему угрожал. Алексей Желницкий работал в банковской сфере, в частности руководил отделением Ощадбанка в микрорайоне Варваровка. В Мешково-Погореловской ОТГ баллотируется действующий голова Андрей Ботанин и кандидат от «Слуги народа» Игорь Бурда. Андрей Ботанин, самовыдвиженец Игорь Бурда, "Слуга народа" Андрей Ботанин, до победы на выборах сельского головы в 2015 году, владел фирмой, которая занималась оптовыми закупками бытовой химии. Также был депутатом сельского совета. Игорь Бурда - владелец четырех заводов по производству биотоплива, возглавлет ООО «Теплоекоресурс». Он также является другом нардепа от «Слуги народа» по 128 мажоритарному округу Игоря Копытина.

В Веснянской ОТГ избирательная кампания не обошлась без скандалов и взаимных обвинений кандидатов. Так, по селам громады разносили листовки якобы за Леонида Мухарского, который является самовыдвиженцем, с символикой партии «Европейская солидарность». Голова громады опубликовал видеообращение, в котором заявил, что отношения к ним не имеет и это дело рук его оппонента. В свою очередь, Алексей Желницкий обвинил команду Леонида Мухарского, в частности его брата Игоря, который является замглавы районного совета, в угрозах во время автопробега в поддержку кандидата от «Слуги народа». «При подготовке автомобилей к автопробегу к участникам подошли и.о. председателя Николаевского райсовета Игорь Мухарский и фермер Сергей Протченко. Следует отметить, что Игорь Мухарский является братом кандидата и действующего председателя Веснянского сельсовета Леонида Мухарского, а Сергей Протченко активно участвует в его избирательной кампании. Чиновник и фермер сразу же начали кричать на участников автопробега, пытались срывать информационные плакаты, которые были размещены на автомобилях, и самое главное – они неоднократно угрожали расправой кандидату на голову Веснянского ОТГ Алексею Желницкому, его семье. Незваные гости угрожали также уволить после выборов всех учителей школ ОТГ, которые баллотируются и помогают «Слуге народа», - говорится в сообщении на странице в Facebook в поддержку Алексея Желницкого. На сообщение отреагировал сам Игорь Мухарский, заявив, что его на месте конфликта не было, о чем свидетельствуют записи с камер наблюдения. Официально заявляю, что я не присутствовал, а тем более не угрожал участникам автопробега партии «Слуга народа», о чем есть подтверждение – запись с камер видеонаблюдения. Обращаюсь к кандидату на пост главы Веснянской объединной территориальной громады А. Желницкому, будьте мужчиной, если вы не отвечаете за свои слова на этапе борьбы, то как громада может рассчитывать на выполнение ваших обещаний в дальнейшем?! Учитесь проигрывать достойно!», - написал Игорь Мухарский в Facebook.

Вокруг автопробега «Слуги народа» разгорелся еще один скандал. Алексея Желницкого и его команду обвинили в попытке подкупа избирателей. Местная жительница Людмила Поник написала в Facebook, что во время пробега из машин раздавали детям конфетные подарки.

«Зачем «чужие дяди» из машин «давали» их детям? Я, как мать двоих детей, очень возмущена вашей затеей. Родители, школы, садики всегда учат детей ничего не брать у «чужих дядь». Это должен знать каждый, но видимо это не про вас», - написала женщина.





Впрочем, «слуги народа» не скрывают факт раздачи подарков, поскольку сами опубликовали в фотоотчете пробега снимки, на которых видно, как детям вручают конфеты.

Напомним, 11 октября Центральная избирательная комиссия назначила первые местные выборы в двух объединенных территориальных громадах в Витовском и Николаевском районах Николаевской области.



