Кабинет Министров планирует в следующем году реализовать пилотный проект по тепломодернизации 1000 многоэтажных жилых домов в 10 городах Украины.

Об этом сегодня, 24 декабря, во время заседания Совета регионов под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил о том, что уже начал работу Фонд энергоэффективности, через который в следующем году планируется реализовать пилотный проект по энергомодернизации многоэтажных домов. На это в госбюджете есть около 6 миллиардов гривен.

— У нас есть около 180 тысяч многоквартирных домов, из которых около 85 тысяч - это 5 этажей и выше, то, на чем мы сейчас панируем фокусироваться в первую очередь. Все знают, что большая их часть не энергоэффективна, мы отапливаем космос. Мы не можем позволить себе такую роскошь. Платежка у нас состоит не только с тарифа и стоимости газа, она состоит также и с потребления, это о том, чтобы мы выбрасывали меньше. Для этого нужна масштабная термомодернизация. Для этого мы сейчас запустили Фjнд энергоэффективности. Со следующего года он заработает на полную мощность. У нас есть для этого деньги, у нас уже есть около 6 миллиардов гривен у нас уже есть, которые мы можем использовать на программы энергоэффективности. Основная задача Фонда - способствовать термомодернизации настолько быстро, насколько это возможно. И эти 6,8 миллиардов, которые у нас есть, будут доступны в 2020 году. Этого недостаточно, чтобы решить все, но этого хватит, чтобы запустить рынок, чтобы показать людям эффект от такой деятельности. По нашим расчетам платежка может отличаться до 60%, - сказал Алексей Гончарук.

Он отметил, что модернизация 1000 домов - это амбициозная задача, реализация которой будет стимулом для развития рынка.

— В следующем году мы поставили себе за цель сделать как минимум 1000 домов. Это очень мало, на самом деле. Но это амбициозная задача сейчас. Это не только нехватка денег, это и нехватка специалистов, нехватка людей, которые способны сделать аудит и так далее. Сейчас в рамках фонда ведется работа, чтобы поддержать города в этом направлении. Мы считаем, что если в следующем году цифру в 1 тысячу проектов мы преодолеем - это будет стимулом для развития рынка. Нам нужно 10 пилотных городов, где мы проведем пилот, где мы хотим сделать эти 1000 объектов в следующем году. Это требует лидерства на уровне общин, мы будем выбирать сейчас эти города. Что мы будем просить от руководителей? В первую очередь, организационной поддержки. Потому что вы все знаете, что процесс организации людей на уровне дома иногда продолжается долго. Мы рассчитываем что заинтересованные мэры будут помогать. Мы со своей стороны решим все вопросы по бумажкам. 10 городов и 1000 домов. Второе - это участие в финансировании. Потому что на первом этапе люди часто боятся идти на это, потому что бояться брать финансовые риски, пока нет успешных примеров. Фонд может компенсировать со своей стороны 70%, но на первом этапе нам будет нужна помощь местных бюджетов, - сказал Алексей Гончарук.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский ожидает от правительства услышать решение о конкретных датах и суммах, на которые у населения уменьшатся «платежки» за коммунальные услуги.