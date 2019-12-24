Депутаты Николаевского областного совета так и не приняли бюджет области на 2020 год. Глава облсовета Виктория Москаленко объявила о переносе сессии на 26 декабря и покинула зал заседаний.

Так, после очередного перерыва депутаты собрались в сессионном зале, однако голосов для принятия бюджета области на 2020 год снова не хватило – на заседание вернулся только 31 депутат, передает корреспондент НикВести. Напомним, что для принятия решения необходимо 33 голоса.

Как сообщалось ранее, сессия областного совета началась в 10:00. Депутаты несколько раз объявляли перерыв в заседании, собирались на совещания, даже играли в шахматы, однако к общему решению так и не пришли.

В итоге после очередного перерыва собрать кворум не удалось. Виктория Москаленко объявила о том, что заседание переносится на 10 часов утра 26 декабря.

Часть депутатов возмутилась таким сообщением и подошла к президиуму с требованием поставить вопрос о бюджете на голосование, утверждая, что в зале присутствует необходимое количество депутатов. В частности, прозвучало заявление о том, что у депутатов от «УКРОПа» отобрали карточки и поэтому они не смогли зарегистрироваться. Несмотря на возмущения, Виктория Москаленко покинула зал.

— Коллеги, давайте будем честными друг с другом и признаем, что сегодня принять бюджет не получится, - сказала она.

После этого Александр Стадник поблагодарил присутствующих, пожелал всем хорошего вечера и тоже покинул зал.

— Видите, Виктория Викторовна карточку не вставила, голосовать не захотела, Кормышкин сделал то, что сделал. Давайте, не будем нарушать закон и решим вопрос в следующий раз, - отметил он.

Напомним, что ранее, комментируя события сессии, Александр Стадник заявил, что облсовет не может набрать необходимые для принятия позитивного решения голоса из-за главы фракции «Наш край» Юрия Кормышкина, который хочет «управлять областью».

— Боремся с амбициями Кормышкина, потому что он хочет управлять областью, хочет своих замов, хочет быть человеком, имеющим влияние. Но вопрос бюджета и людей, которые живут в области,а не вопрос Кормышкина.Нет, конечно. Да Кормышкин нам не нужен. Увидите, все будет нормально, - заявил Александр Стадник.

Также напомним, что утром 4 декабря глава Николаевской ОГА Александр Стадник опубликовал у себя на странице в Facebook видеоролик, где рассказал о том, что он всю ночь изучал проект бюджета Николаевской области. При этом, он поблагодарил «всех, кто принимал в этом участие» и отметил, что с задачей по бюджету Николаевщины на 2020 год он справился «на отлично», заявил, что «бюджет-2020 гораздо лучше, чем бюджет-2019» и теперь дело за областным советом, который должен, по его словам, принять бюджет до 25 декабря.