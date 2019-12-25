Николаевский городской голова Александр Сенкевич сообщил детали разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским и Премьер-министром Алексеем Гончаруком во время заседания Совета развития громад вчера, 24 декабря.

Об этом мэр Николаева рассказал в комментарии корреспонденту НикВести.

Александр Сенкевич сообщил, что пообщался с Владимиром Зеленским и Алексеем Гончаруком о тепломодернизации домов в Николаеве. Также он заявил о намерениях участвовать в пилотном проекте правительства по энергомодернизации жилых домов.

Так, во время заседания Совета регионов Алексей Гончарук анонсировал в следующем году запуск проекта по энергомодернизации 1000 многоэтажных жилых домов в 10 городах Украины.

— На заседании я сказал, что Николаев по количеству выданных «теплых» кредитов является первым в Украине. Мэр Ровно очень удивился, что мы их в конце года «обогнали» на 70 тысяч. После заседания я подошел к Президенту. Рассказал о термомодернизации, ОСББ. После того, как он (Владимир Зеленский, — прим.) покинул зал, я подошел к Гончаруку. Мы с ним поговорили по поводу нашего решения по голосованию за приватизацию ТЭЦ, о том, что у нас есть теплостратегия и тому подобное, — рассказал Александр Сенкевич.

Он также добавил, что будет «держать руку на пульсе», чтобы Николаев попал в пилот по энергомодернизации многоэтажных домов.

— Мы, во всяком случае, будем работать над тем, чтобы попасть в этот пилотный проект. Я обменялся контактами с Аленой Бабак, которая помогла нам «протянуть» наше грантовое соглашение в Верховной Раде. Николаев получил 5 миллионов евро грантовых средств безвозвратных. Мы с ней переговорили и тоже будем держать руку на пульсе, чтобы поучаствовать с нашим департаментом энергетики в этом проекте. Учитывая, что мы и так тратим кучу денег на термомодернизацию, рассчитываем на большую поддержку государственными средствами.

Проект предполагает софинансирование из местных бюджетов – государство готово выделить до 70% средств. Александр Сенкевич отметил, что город найдет деньги, поскольку «участвовать в софинансировании проектов лучше, чем полностью финансировать их за средства горбюджета».

Также городской голова рассказал о планах открыть Центр поддержки внутренне перемещенных лиц и ветеранов АТО в феврале-марте следующего года. По его словам, на открытие возможно приедет и премьер Алексей Гончарук.

— Мы первые в Украине такой центр открываем, совместно с Мировым банком, — отметил мэр.

В прошлом году Мировой банк и Министерство временно окупированных территорий (сейчас Министерство по делам ветеранов, — прим.) направили 3 миллиона 300 тысяч гривен на капитальный ремонт помещения, где будет расположен данный центр (ул. Кобера, 13 А/8). Город Николаев направил 1,4 миллиона гривен на капитальный ремонт. Кроме того, 3 миллиона гривен было выделено Мировым банком на оборудование центра.

Александр Сенкевич рассказал, что попросил Владимира Зеленского помочь городу в получении выводов Антимонопольного комитета, необходимого для покупки троллейбусов по кредиту Европейского банка реконструкции и развития.

— Я попросил его помочь нам в решении с Антимонопольным комитетом по троллейбусам. Он тут же меня «переключил» на заместителя главы Офиса президента Юлию Ковалив. И она сразу начала связываться с Антимонопольным комитетом, — сказал городской голова.

Напомним, 20 декабря Верховная Рада ратифицировала грантовое соглашение с Европейским инвестиционным банком о развитии системы водоснабжения и водоотведения в Николаеве.