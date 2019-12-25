Депутат Николаевского облсовета от оппозиционной партии «Батькивщина» Сергей Чмырь позитивно оценивает работу главы облгосадминистрации Александра Стадника и считает, что он движется в правильном направлении.

Об этом он сказал корреспонденту НикВести, комментируя результаты работы Александра Стадника за почти 100 дней на посту.

— Я думаю, кое-что удалось сделать, вижу, что по дорогам начали работать. Сто дней это небольшой срок, думаю, он (Александр Стадник, - прим.) на правильном пути. Но хотелось бы, чтобы было больше сделано, чтобы дела шли намного лучше, - заявил Сергей Чмырь.

При этом Сергей Чмырь отметил, что хотел бы видеть «нормальную кадровую политику на местах».

— Мы много теряем, я считаю, из-за непонятной кадровой политики. Приходят некомпетентные люди и все разваливают, - сказал он.

Депутат также отметил, что его в целом устраивает проект бюджета, разработанный облгосадминистрацией под руководством Александра Стадника, потому он и фракция «Батькивщины» будут за него голосовать.

— Я не всем доволен, но все более-менее на правильном пути, - добавил Сергей Чмырь.

Напомним, глава фракции «Наш край» в областном совете Юрий Кормышкин заявил, что предложенный бюджет на 2020 год хуже прошлогоднего по множеству пунктов. В частности, среди причин критики проекта бюджета депутат называет невозможность облсоветом формировать и распределять часть денег. Также одним из минусов предложенного областного бюджета на 2020 год депутат назвал трату 2 миллионов «на пиар» облгосадминистрации.

Также напомним, что губернатору Николаевщины Александру Стаднику не удалось уговорить депутатов принять бюджет, который готовила его команда. После 11 часов безуспешных попыток депутатов прийти к общему решению, глава облсовета Виктория Москаленко объявила о переносе сессии на 26 декабря и покинула зал заседаний.