|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|07:36
|Заход солнца:
|16:08
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|07:57
|Заход солнца:
|15:58
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|22.9 грн
|23.25 грн
|EUR
|25.2 грн
|25.8 грн
Адвокат Владислав Добош опубликовал полную версию разговора подзащитной Юлии Кузьменко с «лицом Т», о содержании которого шла речь на брифинге МВД по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета.
Фото расшифровки разговора Владислав Добош в Facebook
«На брифинге МВД, а затем и в суде было публично открыт разговор Юлии Кузьменко с лицом Т, в котором говорится о (военной, — прим.) Марусе Зверобой, где якобы Юля что-то страшное планирует против Маруси и ее детей! А теперь внимание, расшифровка разговора с контекстом, в котором об этом говорилось. И пусть мне кто-то скажет, что это не политическое дело и не расправа...», - написал он.
Напомним, 25 декабря Юлия Кузьменко подала иск против МВД и министра внутренних дел Арсена Авакова.
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов
|
День адвокатурыМаксим Коваль
|
Хто просуває місто та область Святого Миколая? Ніхто!Александр Максименко
|
Конкурс? Красунь? Ні, андрагогівВадим Петриченко
Адвокат Владислав Добош опубликовал полную версию разговора подзащитной Юлии Кузьменко с «лицом Т», о содержании которого шла речь на брифинге МВД по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета.
Фото расшифровки разговора Владислав Добош в Facebook
«На брифинге МВД, а затем и в суде было публично открыт разговор Юлии Кузьменко с лицом Т, в котором говорится о (военной, — прим.) Марусе Зверобой, где якобы Юля что-то страшное планирует против Маруси и ее детей! А теперь внимание, расшифровка разговора с контекстом, в котором об этом говорилось. И пусть мне кто-то скажет, что это не политическое дело и не расправа...», - написал он.
Напомним, 25 декабря Юлия Кузьменко подала иск против МВД и министра внутренних дел Арсена Авакова.
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов
|
День адвокатурыМаксим Коваль
|
Хто просуває місто та область Святого Миколая? Ніхто!Александр Максименко
|
Конкурс? Красунь? Ні, андрагогівВадим Петриченко