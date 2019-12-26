Адвокат Владислав Добош опубликовал полную версию разговора подзащитной Юлии Кузьменко с «лицом Т», о содержании которого шла речь на брифинге МВД по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета.

Фото расшифровки разговора Владислав Добош в Facebook

«На брифинге МВД, а затем и в суде было публично открыт разговор Юлии Кузьменко с лицом Т, в котором говорится о (военной, — прим.) Марусе Зверобой, где якобы Юля что-то страшное планирует против Маруси и ее детей! А теперь внимание, расшифровка разговора с контекстом, в котором об этом говорилось. И пусть мне кто-то скажет, что это не политическое дело и не расправа...», - написал он.