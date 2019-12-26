Утром в четверг, 26 декабря, в селе Пересадовка Витовского района груженая контейнером фура «утопила» понтонный мост.

Об этом сообщает издание «Новости-N».

По утверждению свидетелей, под весом груженой фуры один из понтонов был утоплен. При этом у большегруза был пробит топливный бак, из которого прямо в реку вылилось топливо.

Движение по мосту полностью заблокировано, образовались пробки.

Как известно, данный мост уже рушился из-за перегруженных грузовиков.

Ранее в 2018 году в селе Пересадовка Витовского района Николаевской области утонул понтонный мост.

10 сентября 2017 года водитель грузовика MAN с прицепом разрушил понтонный мост через реку Ингул между селами Пересадовка и Михайло-Ларино в Витовском районе.

Бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян призвал к максимальному штрафу нарушителя.