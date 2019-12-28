27 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Противник обстрелял позиции украинских подразделений из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также зафиксировано активность вражеских снайперов.

6 обстрелов противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». 3 обстрела украинских позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север».

«Вчера, 27 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения», — сообщили в ООС.

С начала этого периода, 28 декабря, российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. С ручной противотанкового гранатомета противник открывал огонь по позициям украинских защитников недалеко от населенного пункта Широкино.

Напомним, по версии американского издания Foreign Policy, война в Украине входит в список 10 главных конфликтов мира, за которыми нужно следить в 2020 году.