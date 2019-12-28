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27 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
Противник обстрелял позиции украинских подразделений из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также зафиксировано активность вражеских снайперов.
6 обстрелов противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». 3 обстрела украинских позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север».
«Вчера, 27 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения», — сообщили в ООС.
С начала этого периода, 28 декабря, российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. С ручной противотанкового гранатомета противник открывал огонь по позициям украинских защитников недалеко от населенного пункта Широкино.
Напомним, по версии американского издания Foreign Policy, война в Украине входит в список 10 главных конфликтов мира, за которыми нужно следить в 2020 году.
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27 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
Противник обстрелял позиции украинских подразделений из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также зафиксировано активность вражеских снайперов.
6 обстрелов противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». 3 обстрела украинских позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север».
«Вчера, 27 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения», — сообщили в ООС.
С начала этого периода, 28 декабря, российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. С ручной противотанкового гранатомета противник открывал огонь по позициям украинских защитников недалеко от населенного пункта Широкино.
Напомним, по версии американского издания Foreign Policy, война в Украине входит в список 10 главных конфликтов мира, за которыми нужно следить в 2020 году.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов