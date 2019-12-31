|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|07:37
|Заход солнца:
|16:12
|Температура завтра:
|+5 C°
|Скорость ветра:
|7 м/с
|Восход солнца:
|07:58
|Заход солнца:
|16:03
|Температура завтра:
|+1 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.6 грн
|24.45 грн
|EUR
|26.25 грн
|27.35 грн
Двенадцати освобожденным из плена украинским военнослужащим вручили восстановленные личные документы, удостоверяющие пребывания на военной службе в Вооруженных Силах Украины.
Об этом сообщается на сайте Минобороны.
Отмечается, что удостоверения и военные билеты от имени руководства Генерального штаба ВСУ вручил начальник Управления морально-психологического обеспечения подготовки и применения войск (сил) - заместитель начальника Главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ полковник Александр Тарнавский.
Он поблагодарил военнослужащих за проявленную выдержку и стойкость, и поздравил с наступающими праздниками - Новым годом и Рождеством.
Напомним, 29 декабря в рамкахобмена из плена боевиков вернулись 76 украинцев - 64 гражданских и 12 военнослужащих. В Россию и на оккупированные территории Украины вернулись 124 человека. 22 отказались и остались в Украине.
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов
Двенадцати освобожденным из плена украинским военнослужащим вручили восстановленные личные документы, удостоверяющие пребывания на военной службе в Вооруженных Силах Украины.
Об этом сообщается на сайте Минобороны.
Отмечается, что удостоверения и военные билеты от имени руководства Генерального штаба ВСУ вручил начальник Управления морально-психологического обеспечения подготовки и применения войск (сил) - заместитель начальника Главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ полковник Александр Тарнавский.
Он поблагодарил военнослужащих за проявленную выдержку и стойкость, и поздравил с наступающими праздниками - Новым годом и Рождеством.
Напомним, 29 декабря в рамкахобмена из плена боевиков вернулись 76 украинцев - 64 гражданских и 12 военнослужащих. В Россию и на оккупированные территории Украины вернулись 124 человека. 22 отказались и остались в Украине.