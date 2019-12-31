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Заводский районный суд Николаева избрал меру пресечения для исполняющей обязанности Управления технического надзора Департамента ЖКХ Татьяны Гордиенко, которую поймали на взятке, в виде домашнего ареста с обязательством сдачи загранпаспорта.
Об этом сообщается на странице «Николаев» в Facebook.
Как известно, 28 декабря 2019 года полиция задержала чиновницу Департамента ЖКХ на взятке в 20 тысяч гривен.
Сообщается, что судебное заседание по избранию меры пресечения для Татьяны Гордиенко состоялось сегодня, 31 декабря в Заводском районном суде Николаева. В ходе заседания прокурор ходатайствовал об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в течение двух месяцев с возможностью внесения залога в размере 162 тысячи гривен.
Следственный судья, изучив материалы ходатайства, заслушав сторону защиты и свидетелей, принимая во внимание требования прокуратуры, отказала в удовлетворении требований обвинительной стороны и назначила меру пресечения для подозреваемой в виде ночного домашнего ареста с 21:00 до 06:00 с обязательством сдачи заграничного паспорта.
Напомним, в субботу, 28 декабря, правоохранители пришли с обыском в Департамент ЖКХ Николаевского городского совета.
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Заводский районный суд Николаева избрал меру пресечения для исполняющей обязанности Управления технического надзора Департамента ЖКХ Татьяны Гордиенко, которую поймали на взятке, в виде домашнего ареста с обязательством сдачи загранпаспорта.
Об этом сообщается на странице «Николаев» в Facebook.
Как известно, 28 декабря 2019 года полиция задержала чиновницу Департамента ЖКХ на взятке в 20 тысяч гривен.
Сообщается, что судебное заседание по избранию меры пресечения для Татьяны Гордиенко состоялось сегодня, 31 декабря в Заводском районном суде Николаева. В ходе заседания прокурор ходатайствовал об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в течение двух месяцев с возможностью внесения залога в размере 162 тысячи гривен.
Следственный судья, изучив материалы ходатайства, заслушав сторону защиты и свидетелей, принимая во внимание требования прокуратуры, отказала в удовлетворении требований обвинительной стороны и назначила меру пресечения для подозреваемой в виде ночного домашнего ареста с 21:00 до 06:00 с обязательством сдачи заграничного паспорта.
Напомним, в субботу, 28 декабря, правоохранители пришли с обыском в Департамент ЖКХ Николаевского городского совета.