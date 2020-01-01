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Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым 2020 годом и наступающим Рождеством.
Видео с поздравлением Президент Украины опубликовал на своей странице в Facebook.
В начале своего ролика президент предложил задать себе вопрос: «Кто мы?», после чего перечислил несколько десятков профессий и характеров.
— Все мы украинцы, - сказал Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский призвал украинцев в Новом 2020 году быть единой страной ежедневно, что должно стать национальной идеей.
В своем новогоднем поздравлении он отметил, что в истории Украины немало эпизодов, которые объединяют украинцев, и они научились быть единой страной, но пока «эпизодически». После чего президент призвал украинцев «быть единой страной ежедневно».
— В новом году нам надо быть единой страной ежедневно. Это должно стать нашей национальной идеей. Научиться жить вместе, в уважении, ради будущего своей страны. Ведь мы представляем его одинаково. Это успешная и процветающая страна, где нет войны. Страна, которая вернула своих людей и свои территории. Где неважно, как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована. Где нет разницы, возле какого памятника ты ждешь девушку, в которую влюблен. И если мы видим будущее одинаково - это должно нас объединить, - сказал Владимир Зеленский.
Президент пожелал украинцам в новом 2020 году уважать друг друга: «Быть здоровыми, иметь достаток и много поводов улыбаться. Желаю всем хорошо отдохнуть, выспаться, не переесть и, конечно, легкого и приятного головокружения утром. А еще, давайте помнить, что любить Украину – означает любить всех украинцев. В каком бы уголке нашей страны они ни родились. Мира всем нам!».
Напомним, что мэр Николаева Александр Сенкевич записал новогоднее видеопоздравление в котором рассказал, каким был 2019 год и чего ждет в 2020.
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Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов
Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым 2020 годом и наступающим Рождеством.
Видео с поздравлением Президент Украины опубликовал на своей странице в Facebook.
В начале своего ролика президент предложил задать себе вопрос: «Кто мы?», после чего перечислил несколько десятков профессий и характеров.
— Все мы украинцы, - сказал Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский призвал украинцев в Новом 2020 году быть единой страной ежедневно, что должно стать национальной идеей.
В своем новогоднем поздравлении он отметил, что в истории Украины немало эпизодов, которые объединяют украинцев, и они научились быть единой страной, но пока «эпизодически». После чего президент призвал украинцев «быть единой страной ежедневно».
— В новом году нам надо быть единой страной ежедневно. Это должно стать нашей национальной идеей. Научиться жить вместе, в уважении, ради будущего своей страны. Ведь мы представляем его одинаково. Это успешная и процветающая страна, где нет войны. Страна, которая вернула своих людей и свои территории. Где неважно, как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована. Где нет разницы, возле какого памятника ты ждешь девушку, в которую влюблен. И если мы видим будущее одинаково - это должно нас объединить, - сказал Владимир Зеленский.
Президент пожелал украинцам в новом 2020 году уважать друг друга: «Быть здоровыми, иметь достаток и много поводов улыбаться. Желаю всем хорошо отдохнуть, выспаться, не переесть и, конечно, легкого и приятного головокружения утром. А еще, давайте помнить, что любить Украину – означает любить всех украинцев. В каком бы уголке нашей страны они ни родились. Мира всем нам!».
Напомним, что мэр Николаева Александр Сенкевич записал новогоднее видеопоздравление в котором рассказал, каким был 2019 год и чего ждет в 2020.