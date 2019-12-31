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Мэр Николаева Александр Сенкевич записал новогоднее видеопоздравление в котором рассказал, каким был 2019 год и чего ждет в 2020.
Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Facebook.
— 2019 год в Николаеве был годом реформирования медицины, реконструкции зеленых зон, Соборной площади и обновленных тротуаров. Это был год, когда мы начали строить дюкер в Варваровку и запустили троллейбус вокруг Намыва. Наконец-то достроили травмпункт и начали невероятное обновление систем водоснабжения. Хочется сделать еще больше, но это возможно только при одном условии - если мы вместе будет любить этот город, жить дружно и заботиться о нашем доме. новый год и Рождество Христово - время, когда мы становимся немного лучше и добрее. Я уверен в этом. Давайте сохраним это настроение на весь 2020 год. С Новым годом и Рождеством Христовым вас, николаевцы!, - сказал Александр Сенкевич.
Напомним, что сегодня, 31 декабря, спасатели проверили на соблюдение пожарной безопасности новогодние домики на площади Соборной в Николаеве.
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Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов
Мэр Николаева Александр Сенкевич записал новогоднее видеопоздравление в котором рассказал, каким был 2019 год и чего ждет в 2020.
Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Facebook.
— 2019 год в Николаеве был годом реформирования медицины, реконструкции зеленых зон, Соборной площади и обновленных тротуаров. Это был год, когда мы начали строить дюкер в Варваровку и запустили троллейбус вокруг Намыва. Наконец-то достроили травмпункт и начали невероятное обновление систем водоснабжения. Хочется сделать еще больше, но это возможно только при одном условии - если мы вместе будет любить этот город, жить дружно и заботиться о нашем доме. новый год и Рождество Христово - время, когда мы становимся немного лучше и добрее. Я уверен в этом. Давайте сохраним это настроение на весь 2020 год. С Новым годом и Рождеством Христовым вас, николаевцы!, - сказал Александр Сенкевич.
Напомним, что сегодня, 31 декабря, спасатели проверили на соблюдение пожарной безопасности новогодние домики на площади Соборной в Николаеве.