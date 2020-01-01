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Пятый президент Петр Порошенко назвал 2019 год годом больших свершений для Украины. По его мнению, событием тысячелетия является предоставление Томоса об автокефалии для Православной церкви Украины.
Об этом он рассказал в интервью «Прямому».
— И, прежде всего, это событие даже не века, а событие тысячелетия, событие, которое вселенский патриарх назвал огромным событием для всего мирового православия, - это предоставление Томоса об автокефалии для Православной церкви Украины. Это точно значит, что Господь услышал молитвы, и все православные церкви украинские объединились в одну. И это огромное достижение, - отметил он.
Вторым важным достижением Петр Порошенко назвал принятие закона о языке.
— Вторая позиция, которую также надо отметить, - это государство и принятие не только позиции по церкви, но и позицию по закону об украинском языке, которая, не притесняя языков национальных меньшинств, защищает государственный язык наш и создает очень серьезные мотивации для того, чтобы его изучали и исследовали. И это очень-очень хорошо.
Также среди побед, по мнению Петра Порошенко, принятие Верховной Радой проекта закона об изменениях в Конституцию в части Европейского Союза и НАТО, что определяет обязательность этого элемента внешней политики государства, как полномасштабное членство в Европейском Союзе и НАТО.
Он также напомнил, что благодаря его президентским директивам Украина получила ряд важных побед в международных судах против страны-агрессора.
Напомним, телеканалы «Прямой» и «5 канала» в последние минуты уходящего 2019 года показали новогоднее поздравление пятого президента Петра Порошенко вместо приветствия действующего главы государства Владимира Зеленского.
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Пятый президент Петр Порошенко назвал 2019 год годом больших свершений для Украины. По его мнению, событием тысячелетия является предоставление Томоса об автокефалии для Православной церкви Украины.
Об этом он рассказал в интервью «Прямому».
— И, прежде всего, это событие даже не века, а событие тысячелетия, событие, которое вселенский патриарх назвал огромным событием для всего мирового православия, - это предоставление Томоса об автокефалии для Православной церкви Украины. Это точно значит, что Господь услышал молитвы, и все православные церкви украинские объединились в одну. И это огромное достижение, - отметил он.
Вторым важным достижением Петр Порошенко назвал принятие закона о языке.
— Вторая позиция, которую также надо отметить, - это государство и принятие не только позиции по церкви, но и позицию по закону об украинском языке, которая, не притесняя языков национальных меньшинств, защищает государственный язык наш и создает очень серьезные мотивации для того, чтобы его изучали и исследовали. И это очень-очень хорошо.
Также среди побед, по мнению Петра Порошенко, принятие Верховной Радой проекта закона об изменениях в Конституцию в части Европейского Союза и НАТО, что определяет обязательность этого элемента внешней политики государства, как полномасштабное членство в Европейском Союзе и НАТО.
Он также напомнил, что благодаря его президентским директивам Украина получила ряд важных побед в международных судах против страны-агрессора.
Напомним, телеканалы «Прямой» и «5 канала» в последние минуты уходящего 2019 года показали новогоднее поздравление пятого президента Петра Порошенко вместо приветствия действующего главы государства Владимира Зеленского.