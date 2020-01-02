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По результатам 2019 года доходы общего фонда государственного бюджета составили 879,8 млрд грн — на 28,6 млрд грн, или 3,1% меньше, чем планировалось.
Об этом сообщили в Минфине.
Доходы общего фонда выросли на 5,5% в годовом выражении. В частности, доходы от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) увеличились на 19,9% (до 110 млрд грн) и превысили план на 3,6% из-за более высоких темпов роста средней заработной платы, чем было учтено в бюджете. Поступления от налога на прибыль предприятий выросли на 11,8% в годовом выражении — до 107,1 млрд грн, что на 12,1% больше плана.
«Как сообщало в течение года Министерство финансов, существовало несколько ключевых факторов, которые не позволяли выполнять плановые показатели по доходам бюджета. По итогам года доходы общего фонда Государственного бюджета составили 96,9% от росписи», — говорится в сообщении.
Доходы от НДС с ввезенных на территорию Украины товаров составили 287,4 млрд грн — на 11,4% меньше, чем планировалось. Это объясняется более сильным обменным курсом гривни, более низкой ценой на газ и более медленными темпами роста импорта товаров, чем учтено в бюджете, освобождением с января 2019 года от налогообложения НДС импорта солнечных батарей и ветряков, уменьшением объема растаможенного импортного природного газа.
«Доходы от акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров в сумме 61,7 млрд грн составляли 79,8% от годового плана, что связано прежде всего со снижением объемов производства табачных изделий и частичным удовлетворением спроса на табачную продукцию путем уменьшения остатков готовой продукции на складах. От рентной платы за пользование недрами и других ресурсов поступило 46,3 млрд грн. Они составляли 80,1% от росписи. Поступления ниже плановых объяснялись снижением добычи газа, снижением средней таможенной стоимости импортного природного газа, снижением цены природного газа для обеспечения бытовых потребителей и производителей тепловой энергии, укреплением гривни», — добавили в Минфине.
По оперативным данным Государственной казначейской службы, неналоговые поступления в общий фонд государственного бюджета превысили плановые на 19,4%. В частности Нацбанк перечислил 64,9 млрд грн — на 17,3 млрд грн больше плана.
«В течение года мы отчитывались о невыполнении росписи по доходам от части чистой прибыли и дивидендов вследствие задолженности нескольких компаний, введения дифференцированного подхода к определению доли дивидендов и более низкими финансовыми результатами отдельных предприятий. В то же время в результате погашения задолженности несколькими предприятиями, а также уплаты в декабре Нафтогазом 8,5 млрд грн дивидендов за 2019 год доходы от части чистой прибыли и дивидендов поступили в сумме 46,3 млрд грн, что составляет 103,9% от росписи», — рассказали в Минфине.
Расходы по общему фонду государственного бюджета составили 950,7 млрд грн, что на 3,2% меньше плановых показателей.
Напомним, с начала 2019 года государственный бюджет не выполнялся ни по доходам, ни по расходам. 31 октября парламент внес в бюджет изменения, снизив план поступлений, а также план расходов на обслуживание государственного долга. В декабре премьер-министр Алексей Гончарук поручил министру финансов Оксане Маркаров не проводить ряд расходов до конца 2019 года, чтобы уложиться в запланированный размер бюджетного дефицита.
Ранее сообщалось, что госдолг Украины опустился ниже 50% к ВВП.
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По результатам 2019 года доходы общего фонда государственного бюджета составили 879,8 млрд грн — на 28,6 млрд грн, или 3,1% меньше, чем планировалось.
Об этом сообщили в Минфине.
Доходы общего фонда выросли на 5,5% в годовом выражении. В частности, доходы от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) увеличились на 19,9% (до 110 млрд грн) и превысили план на 3,6% из-за более высоких темпов роста средней заработной платы, чем было учтено в бюджете. Поступления от налога на прибыль предприятий выросли на 11,8% в годовом выражении — до 107,1 млрд грн, что на 12,1% больше плана.
«Как сообщало в течение года Министерство финансов, существовало несколько ключевых факторов, которые не позволяли выполнять плановые показатели по доходам бюджета. По итогам года доходы общего фонда Государственного бюджета составили 96,9% от росписи», — говорится в сообщении.
Доходы от НДС с ввезенных на территорию Украины товаров составили 287,4 млрд грн — на 11,4% меньше, чем планировалось. Это объясняется более сильным обменным курсом гривни, более низкой ценой на газ и более медленными темпами роста импорта товаров, чем учтено в бюджете, освобождением с января 2019 года от налогообложения НДС импорта солнечных батарей и ветряков, уменьшением объема растаможенного импортного природного газа.
«Доходы от акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров в сумме 61,7 млрд грн составляли 79,8% от годового плана, что связано прежде всего со снижением объемов производства табачных изделий и частичным удовлетворением спроса на табачную продукцию путем уменьшения остатков готовой продукции на складах. От рентной платы за пользование недрами и других ресурсов поступило 46,3 млрд грн. Они составляли 80,1% от росписи. Поступления ниже плановых объяснялись снижением добычи газа, снижением средней таможенной стоимости импортного природного газа, снижением цены природного газа для обеспечения бытовых потребителей и производителей тепловой энергии, укреплением гривни», — добавили в Минфине.
По оперативным данным Государственной казначейской службы, неналоговые поступления в общий фонд государственного бюджета превысили плановые на 19,4%. В частности Нацбанк перечислил 64,9 млрд грн — на 17,3 млрд грн больше плана.
«В течение года мы отчитывались о невыполнении росписи по доходам от части чистой прибыли и дивидендов вследствие задолженности нескольких компаний, введения дифференцированного подхода к определению доли дивидендов и более низкими финансовыми результатами отдельных предприятий. В то же время в результате погашения задолженности несколькими предприятиями, а также уплаты в декабре Нафтогазом 8,5 млрд грн дивидендов за 2019 год доходы от части чистой прибыли и дивидендов поступили в сумме 46,3 млрд грн, что составляет 103,9% от росписи», — рассказали в Минфине.
Расходы по общему фонду государственного бюджета составили 950,7 млрд грн, что на 3,2% меньше плановых показателей.
Напомним, с начала 2019 года государственный бюджет не выполнялся ни по доходам, ни по расходам. 31 октября парламент внес в бюджет изменения, снизив план поступлений, а также план расходов на обслуживание государственного долга. В декабре премьер-министр Алексей Гончарук поручил министру финансов Оксане Маркаров не проводить ряд расходов до конца 2019 года, чтобы уложиться в запланированный размер бюджетного дефицита.
Ранее сообщалось, что госдолг Украины опустился ниже 50% к ВВП.