По результатам 2019 года доходы общего фонда государственного бюджета составили 879,8 млрд грн — на 28,6 млрд грн, или 3,1% меньше, чем планировалось. Об этом сообщили в Минфине.

Доходы общего фонда выросли на 5,5% в годовом выражении. В частности, доходы от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) увеличились на 19,9% (до 110 млрд грн) и превысили план на 3,6% из-за более высоких темпов роста средней заработной платы, чем было учтено в бюджете. Поступления от налога на прибыль предприятий выросли на 11,8% в годовом выражении — до 107,1 млрд грн, что на 12,1% больше плана.

«Как сообщало в течение года Министерство финансов, существовало несколько ключевых факторов, которые не позволяли выполнять плановые показатели по доходам бюджета. По итогам года доходы общего фонда Государственного бюджета составили 96,9% от росписи», — говорится в сообщении.

Доходы от НДС с ввезенных на территорию Украины товаров составили 287,4 млрд грн — на 11,4% меньше, чем планировалось. Это объясняется более сильным обменным курсом гривни, более низкой ценой на газ и более медленными темпами роста импорта товаров, чем учтено в бюджете, освобождением с января 2019 года от налогообложения НДС импорта солнечных батарей и ветряков, уменьшением объема растаможенного импортного природного газа.

«Доходы от акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров в сумме 61,7 млрд грн составляли 79,8% от годового плана, что связано прежде всего со снижением объемов производства табачных изделий и частичным удовлетворением спроса на табачную продукцию путем уменьшения остатков готовой продукции на складах. От рентной платы за пользование недрами и других ресурсов поступило 46,3 млрд грн. Они составляли 80,1% от росписи. Поступления ниже плановых объяснялись снижением добычи газа, снижением средней таможенной стоимости импортного природного газа, снижением цены природного газа для обеспечения бытовых потребителей и производителей тепловой энергии, укреплением гривни», — добавили в Минфине.

По оперативным данным Государственной казначейской службы, неналоговые поступления в общий фонд государственного бюджета превысили плановые на 19,4%. В частности Нацбанк перечислил 64,9 млрд грн — на 17,3 млрд грн больше плана.