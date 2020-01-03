Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал «суровую месть» тем, кто убил командира иранского элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал-майора Касема Сулеймани.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как сообщает местное агентство IRNA, в Иране по случаю гибели Сулеймани объявили трехдневных траур.

Министр иностранных дел страны Джавад Зариф назвал убийство Сулеймани актом международного терроризма со сторона Соединенных Штатов.

— Акт международного терроризма США, целью которого стало убийство генерала Сулеймани – наиболее эффективной силы, борющейся с ИГИЛ, «Аль-Нусрой», «Аль-Каидой», – чрезвычайно опасен и является глупой эскалацией. США несет ответственность за все последствия своего мошеннического авантюризма, – написал чиновник.

По информации американского оборонного ведомства, генерал Сулеймани якобы «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и по всему региону». В США отметили, что Сулеймани и подконтрольные ему силы «Кудс» несут ответственность за смерти сотен американцев и военнослужащих.

В Пентагоне уверяют, что именно Сулеймани стоял за нападениями на военные базы, которые произошли в течение последних месяцев, включая атаку в Ираке 27 декабря, когда погибли граждане США и Ирака. Его же считают ответственным за атаки на посольство США в Багдаде.

Бывший посол США в ООН Никки Хейли заявила, что смерть Сулеймани «должна приветствоваться всеми, кто стремится к миру и справедливости».

Напомним, в результате ракетного обстрела международного аэропорта Багдад погибли как минимум семь человек, среди них — командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Кудс Касем Сулеймани.