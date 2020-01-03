Временно исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований (ГБР) Ирина Венедиктова в ближайшее время подаст на рассмотрение президенту новую структуру Бюро.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По ее словам, сейчас в Бюро существует отдельное следственное подразделение, которое занимается расследованием дел Майдана. В нем работает 25 следователей.

Также и.о. директора Госбюро сообщила, что в ГБР уже поступило 34 постановления об определении подследственности по делам Майдана. Они содержат 2897 эпизодов преступной деятельности.

— Ряд производств касается правоохранителей, прокуроров и судей, которые принимали незаконные решения в отношении участников процесса, что привело к незаконному задержанию, незаконному привлечению к уголовной ответственности и взятию под стражу, - добавила Венедиктова.

Также, по ее словам, уже состоялось первое заседание рабочей группы, которая занимается переводом прокуроров по делам Майдана из Генеральной прокуратуры в ГБР.

Напомним, руководителем отдела по расследованию «дел Майдана» в ГБР назначен Александр Буряк.