В Украине впервые родители новорожденного воспользовались комплексной услугой «Е-малыш» — в Харьковском городском перинатальном центре родители получили 6 услуг по одному заявлению.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

По его словам, родители получили 6 услуг благодаря «Е-малыш» и им не пришлось заполнять 37 форм и «тратить кучу времени на хождение по кабинетам».

— До конца этого месяца это станет возможным еще в 10 украинских городах. В частности, Киеве, Днепре, Одессе, Запорожье, Ровно, Кривом Роге, Львове, Луцке, Виннице и Мариуполе, — написал премьер.

Гончарук напомнил, что услуга «Е-малыш» позволяет родителям обратиться за помощью только с одним заявлением и получить 10 услуг. Получить их можно в роддоме или онлайн на сайте «Действие».

Речь идет о таких услугах:

Государственная регистрация рождения ребенка; Регистрации места проживания родившегося ребенка; Назначение пособия при рождении ребенка; Регистрация новорожденного ребенка в электронной системе здравоохранения; Регистрация новорожденного ребенка в Государственном реестре физических лиц — плательщиков налогов; Получение удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи; Происхождение родившегося ребенка, родители которого не состоят в браке между собой; Определение принадлежности ребенка к гражданству Украины; Присвоение ребенку уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре; Назначение пособия многодетным семьям.

Напомним, В Николаеве в ходе следственных действий полицейские установили, что после домашних родов женщина выбросила живого младенца в мусорник в собственном дворе.