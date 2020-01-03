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В Украине впервые родители новорожденного воспользовались комплексной услугой «Е-малыш» — в Харьковском городском перинатальном центре родители получили 6 услуг по одному заявлению.
Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.
По его словам, родители получили 6 услуг благодаря «Е-малыш» и им не пришлось заполнять 37 форм и «тратить кучу времени на хождение по кабинетам».
— До конца этого месяца это станет возможным еще в 10 украинских городах. В частности, Киеве, Днепре, Одессе, Запорожье, Ровно, Кривом Роге, Львове, Луцке, Виннице и Мариуполе, — написал премьер.
Гончарук напомнил, что услуга «Е-малыш» позволяет родителям обратиться за помощью только с одним заявлением и получить 10 услуг. Получить их можно в роддоме или онлайн на сайте «Действие».
Речь идет о таких услугах:
Напомним, В Николаеве в ходе следственных действий полицейские установили, что после домашних родов женщина выбросила живого младенца в мусорник в собственном дворе.
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В Украине впервые родители новорожденного воспользовались комплексной услугой «Е-малыш» — в Харьковском городском перинатальном центре родители получили 6 услуг по одному заявлению.
Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.
По его словам, родители получили 6 услуг благодаря «Е-малыш» и им не пришлось заполнять 37 форм и «тратить кучу времени на хождение по кабинетам».
— До конца этого месяца это станет возможным еще в 10 украинских городах. В частности, Киеве, Днепре, Одессе, Запорожье, Ровно, Кривом Роге, Львове, Луцке, Виннице и Мариуполе, — написал премьер.
Гончарук напомнил, что услуга «Е-малыш» позволяет родителям обратиться за помощью только с одним заявлением и получить 10 услуг. Получить их можно в роддоме или онлайн на сайте «Действие».
Речь идет о таких услугах:
Напомним, В Николаеве в ходе следственных действий полицейские установили, что после домашних родов женщина выбросила живого младенца в мусорник в собственном дворе.