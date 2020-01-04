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Власти западной Польши приказали забить минимум 65 000 кур на ферме, пораженной птичьим гриппом, который распространился с востока страны.
Об этом сообщает AP.
Региональный ветеринар Анджей Зарнецький сообщил, что в пятницу в городе Познань соберется кризисная группа, чтобы принять решение о мерах сдерживания, пока лабораторные эксперты работают над выявлением вируса на птицефабрике.
Кшиштоф Боровчик, который управляет фермой уже 23 года, заявил, что приказ убить птиц и уничтожить их тушки был для него тяжелым ударом. Ферма в селе Топола Оседле находится примерно в 250 километрах от границы с Германией.
Власти Восточной Польши заявили, что вирус птичьего гриппа H5N8 недавно убил по меньшей мере 40 000 индеек и гусей на птицефабриках недалеко от границ Польши с Украиной и Беларусью.
Эксперты подозревают, что распространять болезни могут дикие птицы, и напоминают людям, что птичий грипп не вреден для человека.
Напомним, в Украине от осложнений вируса гриппа типа А 31 декабря 2019 года умер человек. Это подтвердили лабораторные исследования.
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Власти западной Польши приказали забить минимум 65 000 кур на ферме, пораженной птичьим гриппом, который распространился с востока страны.
Об этом сообщает AP.
Региональный ветеринар Анджей Зарнецький сообщил, что в пятницу в городе Познань соберется кризисная группа, чтобы принять решение о мерах сдерживания, пока лабораторные эксперты работают над выявлением вируса на птицефабрике.
Кшиштоф Боровчик, который управляет фермой уже 23 года, заявил, что приказ убить птиц и уничтожить их тушки был для него тяжелым ударом. Ферма в селе Топола Оседле находится примерно в 250 километрах от границы с Германией.
Власти Восточной Польши заявили, что вирус птичьего гриппа H5N8 недавно убил по меньшей мере 40 000 индеек и гусей на птицефабриках недалеко от границ Польши с Украиной и Беларусью.
Эксперты подозревают, что распространять болезни могут дикие птицы, и напоминают людям, что птичий грипп не вреден для человека.
Напомним, в Украине от осложнений вируса гриппа типа А 31 декабря 2019 года умер человек. Это подтвердили лабораторные исследования.