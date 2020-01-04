За период с 27 декабря по 3 января в родильных домах города Николаева появились на свет 72 малыша, из них 42 мальчика и 30 девочек.

Об этом сообщили в Николаевском информационно-аналитическом центре медицинской статистики.

Напомним, в Украине впервые родители новорожденного воспользовались комплексной услугой «Е-малыш» — в Харьковском городском перинатальном центре родители получили 6 услуг по одному заявлению.