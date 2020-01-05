За последние три года стоимость содержания руководящего состава работников коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» возросло втрое. Об этом в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ заявила депутат Николаевского городского совета Елена Киселева.

Она рассказала, что по состоянию на январь 2017 года штатная численность управленческого аппарата «Николаевоблтеплоэнерго составляла 59 человек, ана конец 2019 года количество возросло до 82. При этом, если в 2017 году месячный фонд оплаты труда руководства КП составлял 390,7 тысяч гривен, то на конец прошлого года сумма составила 1 миллион 159 тысяч гривен в месяц. В год эта сумма составляет 13,9 миллионов гривен.

— Я взяла штатное расписание аппарата управления, начиная с января 2017 года и по конец 2019 года. Это официальные документы, которые были представлены руководством КП. Это не анализ, это пока суждение, которое основано на наборе цифр. Парадокс ситуации заключается в следующем: На 1 января 2017 года штатная численность аппарата управления была 59 человек, общий фонд оплаты труда составлял 390 тысяч 763 гривны в месяц. На конец 2019 года штатная численность выросла уже до 82 человек, значит и увеличился фонд оплаты труда. но он как-то очень резко увеличился в сравнении с предыдущими 390 тысячами и стал уже 1 миллион 159 тысяч гривен в месяц. Это достаточно высокий рост по деятельности одного подразделения. Наверное, с таких вопросов тоже надо начинать работу и понимать, что вообще происходит по предприятию в целом, - сказала Елена Киселева.

При этом, она напомнила, что городской совет регулярно дотирует коммунальное предприятие за счет бюджета.

— В сессионном зале мы наблюдаем конфликты, связанные с тем, что нужно пополнить средства бюджета для деятельности данного предприятия, чтобы сначала не сорвать отопительный сезон, сохранить кадры. И основным тезисом была невыплата заработной платы. Поскольку учредителем этого коммунального предприятия является Николаевский городской совет, то это вроде бы как бы и наша ответственность. И тут мы между молотой и наковальней, в парадоксе: нам предприятие говорит, что тариф необоснованный экономически, то есть затратная часть, в которую в том числе входит зарплата, не покрывает существующий на определенную дату тариф, поэтому мы должны дотировать это предприятие. То есть, нужно гасить этот конфликт, что отчасти было сделано в 2019 году. Но сюрпризом стал опять же конец 2019 года, совещание на уровне руководителей общин, где было четко доведено, что теперь ответственность по снижению тарифов почему-то стала лежать на органах местного самоуправления. Мы говорим о том, что мы уже дотировали это предприятие, и теперь витает в воздухе вопрос: а сколько теперь нужно еще дотаций дать, чтобы снизить тариф, и действительно ли возможно снижение тарифа при существующей экономической ситуации. Мне кажется, что этим вопросом продуктивно у глубоко почему-то учредитель в лице городского совета никогда не занимался. Как была отработана модель работы предприятия: услуги, поставки, проблемы - это «варилось» где-то там далеко, до тех пор, пока мы реально не осознаем один момент, что теперь постоянно возникает необходимость в дотации коммунальных предприятий. И это проблема для города. Город, значит, должен и разобраться с деятельностью предприятия, понять, насколько она экономически правильная. Первый вопрос, который возникает - это зарплата на предприятии. Когда говорят о людях, которые участвуют в производственном процессе, этот вопрос не обсуждается, это те, кто реально обеспечивает технологический цикл, мы по ним вопросов не задаем, - сказала депутат.

Елена Киселева отметила, что за 4 года каденции горсовета она ни разу не слышала отчета об использовании средств бюджета, которые направляются в качестве финансовой помощи коммунальным предприятиям.

— За деятельность уже почти 5 лет я знаю, что мы пополняем фонды. Но я ни разу не слышала отчета, куда эти деньги потрачены, а тем более, я никогда не видела документов, которые бы официально это подтверждали. Поэтому, наверное, приходит время, что общие деньги нужно тоже считать. Модель, когда мы как городской совет, учредитель данных предприятий, даем средства на так называемое пополнение уставного фонда, которые по сути расходуются, ну мы верим, на выплату зарплат или другие насущные цели, например, оплату электроэнергии или еще на какие-то цели, подвижной состав. Если мы пополняем уставной фонд, то значит при подготовке проекта решения нужно четко писать, куда мы эти средства желаем потратить, и потом требовать отчета и контроля, - сказала депутат.

Напомним, в октябре 2019 года директор коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов рассказал, что у него пять заместителей, которые являются «уникальными специалистами» в своей сфере. В ноябре на предприятие заместителем директора был назначен депутат горсовета Игорь Копейка.

Также Николай Логвинов заявлял, что в следующем году предприятию необходимо будет выделить 50 миллионов гривен из городского бюджета для полноценной работы.

Ранее сообщалось, что депутат Николаевского городского совета Елена Киселева считает, что прежде чем выделять «Николаевоблтеплоэнерго» финансовую помощь на погашение долгов, нужно провести проверку и выяснить, почему предприятию не хватает денег.