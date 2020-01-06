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Лесные пожары в Австралии - не локальное событие, а трагедия мирового масштаба, которая требует солидарной поддержки и помощи от Украины, убежден пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко.
Об этом сообщается на сайте политсилы.
— Глубокие соболезнования семьям погибших и всему дружественному австралийскому народу. Украине нужно демонстрировать надлежащий уровень солидарности и помощи настоящим партнерам и союзникам. Самое время поднять трубку и набрать премьер-министра Моррисона. Предложить помощь и украинских спасателей! - написал Петр Порошенко.
Он напомнил, что последние годы Австралия оказывала помощь Украине по противодействию российской агрессии.
— Не будьте в заблуждении - события в Австралии угрожают глобальными последствиями! - призвал Петр Порошенко.
Ранее сообщалось, что в Австралии пошли дожди, температура упала, но власти предупреждают, что угроза пожаров все еще сохраняется.
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Лесные пожары в Австралии - не локальное событие, а трагедия мирового масштаба, которая требует солидарной поддержки и помощи от Украины, убежден пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко.
Об этом сообщается на сайте политсилы.
— Глубокие соболезнования семьям погибших и всему дружественному австралийскому народу. Украине нужно демонстрировать надлежащий уровень солидарности и помощи настоящим партнерам и союзникам. Самое время поднять трубку и набрать премьер-министра Моррисона. Предложить помощь и украинских спасателей! - написал Петр Порошенко.
Он напомнил, что последние годы Австралия оказывала помощь Украине по противодействию российской агрессии.
— Не будьте в заблуждении - события в Австралии угрожают глобальными последствиями! - призвал Петр Порошенко.
Ранее сообщалось, что в Австралии пошли дожди, температура упала, но власти предупреждают, что угроза пожаров все еще сохраняется.