Как сообщает агентство Tasnim, документ единогласно поддержали 206 депутатов.

В законопроекте указано, что к террористам приравниваются «все члены Пентагона и связанные с ним учреждения и организации, а также руководители, причастные к гибели Сулеймани». До этого власти признавали террористами только Центральное командование Вооруженных сил США.

Также, как сообщает агентство Far, согласно решению, силам специального назначения «Аль Кудс» должны выделить 200 млн евро для укрепления обороноспособности страны.

Перед этим стало известно, что Соединенные Штаты отказали в выдаче визы министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифи, который должен был посетить заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке 9 января.

Напомним, 27 декабря в Ираке атаковали американскую военную базу, в результате чего погиб один американский гражданский подрядчик, а несколько военнослужащих США и работников из Ирака получили ранения.

США заявили о причастности к этой атаке шиитской группировки «Катаиб Хизбалла», которое связывают с Ираном. И 29 декабря 2019 года американские военные провели серию «точных оборонных ударов» по базам «Катаиб Хизбалла» в Ираке и Сирии.

31 декабря в столице Ирака Багдаде несколько тысяч протестующих атаковали посольство США. Это произошло после захоронения погибших от американского авиаудара по группировке «Катаиб Хезболла». Участники демонстрации пытались штурмовать дипломатическое учреждение, некоторым из них удалось сломать ворота и прорваться внутрь. Также протестующие подожгли забор и бросали камни в камеры видеонаблюдения.

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке. В результате погибли по меньшей мере семь человек, в том числе командующий спецподразделения «Кодс», что относится к Корпусу стражей Исламской революции Ирана, генерал Касем Сулеймани. Он тогда находился на встрече с представителями иракских «Сил народной мобилизации».

В официальном сообщении американское Министерство обороны (Пентагон) заявило о причастности Касема Сулеймани к нападению на американскую военную базу в Ираке 27 декабря и организации штурма посольства США в Багдаде. Там также добавили, что цель авиаудара 3 января — «недопущение дальнейших наступательных планов Ирана».

Посольство Соединенных Штатов Америки в Ираке призвало американских граждан срочно покинуть страну после ракетного удара США по аэродрому в Багдаде.

После того, как убийство иранского генерала Касема Сулеймани привело к росту напряженности в регионе, Соединенные Штаты решили направить на Ближний Восток дополнительные почти 4 тыс. солдат.

В частности, Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты убили ведущего командующего Ирана Касема Сулеймани, «чтобы остановить войну, а не начать ее».