Об этом сообщили в Офисе президента.

Отмечается, что Зеленский выразил обеспокоенность возможным обострением ситуации в Ираке и регионе, если силы США и коалиции преждевременно покинут страну.

— Стороны согласились, что любые дальнейшие агрессивные шаги могут стать угрозой для стабильности в регионе и глобальной безопасности, — говорится в сообщении.

Кроме того, глава государства рассказал госсекретарю США о результатах договоренностей, достигнутых во время а также планы украинского правительства по восстановлению мира на востоке Украины. Отмечается, что Помпео особо отметил освобождение пленных и приветствовал заключение важного контракта на транзит газа в Европу.

— Владимир Зеленский также выразил особую благодарность Президенту США Дональду Трампу и Конгрессу за решение о предоставлении финансовой и материальной помощи сектору безопасности и обороны нашего государства. Достигнута договоренность, что эти и другие вопросы будут подробно обсуждены в ходе встречи Владимира Зеленского и государственного секретаря США, — добавили в ОПУ.

Перед этим на сайте Государственного департамента США появилась информация о том, что Майкл Помпео обсудил с президентом Владимиром Зеленским перенос своего визита в Украину.

Напомним, 1 декабря стало известно, что госсекретарь США Майкл Помпео отложил поездку в Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и на Кипр из-за ситуации в столице Ирака Багдаде, где 31 декабря несколько тысяч протестующих атаковали посольство США.

Это произошло во время митинга против американских авиаударов по военным объектам шиитских боевиков на территории Ирака. Протестующие кричали «смерть Америке», жгли американские флаги и требовали закрытия посольства США.

29 декабря американские ВВС атаковали базы иракской шиитской группировки «Катаиб Хизбалла», в результате чего погибли по меньшей мере 25 человек.