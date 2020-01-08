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Митрополит Православной церкви Украины Епифаний заявляет о препятствовании со стороны областных госадминистраций переходам приходов от УПЦ МП к ПЦУ.
Об этом Епифаний рассказал в интервью телеканалу Прямой.
— Около 600 приходов со стороны Московского патриархата присоединились к нашей Православной церкви Украины. Во многом, часть де-факто, а часть уже юридически оформили свои документы. Потому что практически по каждому приходу, который перешел и присоединился, Московский патриархат подал судебный иск. И в связи с этим в определенной степени они приостановили процесс перерегистрации. И сейчас мы видим, что существуют определенные проблемы со стороны государства - на уровне областных администраций нет желания осуществлять перерегистрацию. Хотя это тоже в определенной степени противозаконно, - сказал Епифаний.
Также Епифаний отметил, что ПЦУ обратит внимание украинской власти на «блокирование» со стороны областных администраций перерегистрации приходов.
— И когда этот процесс будет разблокирован, то в будущем мы увидим еще одну такую волну переходов со стороны Московского патриархата к Православной церкви Украины, - считает он.
Напомним, также глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что, несмотря на хорошие отношения с действующей властью в Украине, предыдущая была более ответственна в отношении церкви.
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Митрополит Православной церкви Украины Епифаний заявляет о препятствовании со стороны областных госадминистраций переходам приходов от УПЦ МП к ПЦУ.
Об этом Епифаний рассказал в интервью телеканалу Прямой.
— Около 600 приходов со стороны Московского патриархата присоединились к нашей Православной церкви Украины. Во многом, часть де-факто, а часть уже юридически оформили свои документы. Потому что практически по каждому приходу, который перешел и присоединился, Московский патриархат подал судебный иск. И в связи с этим в определенной степени они приостановили процесс перерегистрации. И сейчас мы видим, что существуют определенные проблемы со стороны государства - на уровне областных администраций нет желания осуществлять перерегистрацию. Хотя это тоже в определенной степени противозаконно, - сказал Епифаний.
Также Епифаний отметил, что ПЦУ обратит внимание украинской власти на «блокирование» со стороны областных администраций перерегистрации приходов.
— И когда этот процесс будет разблокирован, то в будущем мы увидим еще одну такую волну переходов со стороны Московского патриархата к Православной церкви Украины, - считает он.
Напомним, также глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что, несмотря на хорошие отношения с действующей властью в Украине, предыдущая была более ответственна в отношении церкви.