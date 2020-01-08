Митрополит Православной церкви Украины Епифаний заявляет о препятствовании со стороны областных госадминистраций переходам приходов от УПЦ МП к ПЦУ.

Об этом Епифаний рассказал в интервью телеканалу Прямой.

— Около 600 приходов со стороны Московского патриархата присоединились к нашей Православной церкви Украины. Во многом, часть де-факто, а часть уже юридически оформили свои документы. Потому что практически по каждому приходу, который перешел и присоединился, Московский патриархат подал судебный иск. И в связи с этим в определенной степени они приостановили процесс перерегистрации. И сейчас мы видим, что существуют определенные проблемы со стороны государства - на уровне областных администраций нет желания осуществлять перерегистрацию. Хотя это тоже в определенной степени противозаконно, - сказал Епифаний.

Также Епифаний отметил, что ПЦУ обратит внимание украинской власти на «блокирование» со стороны областных администраций перерегистрации приходов.

— И когда этот процесс будет разблокирован, то в будущем мы увидим еще одну такую волну переходов со стороны Московского патриархата к Православной церкви Украины, - считает он.

Напомним, также глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что, несмотря на хорошие отношения с действующей властью в Украине, предыдущая была более ответственна в отношении церкви.