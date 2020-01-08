Президент Украины Владимир Зеленский прервал визит в Оман из-за крушения самолета МАУ рейса Тегеран-Киев.

Об этом сообщили в Telegram Офиса президента Украины.

— Президент Украины Владимир Зеленский из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев, - говорится в сообщении.

Также на странице президента в Facebook опубликовали соболезнования близким погибших в катастрофе.

— Наше посольство уточняет информацию относительно обстоятельств трагедии и списков погибших. Мои искренние соболезнования родным и близким всех пассажиров и членов экипажа, - написал Зеленский.

Напомним, что незадолго после взлета из Тегерана (Иран), самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. На борту были 180 пассажиров. Выживших нет.