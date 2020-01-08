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Президент Украины Владимир Зеленский прервал визит в Оман из-за крушения самолета МАУ рейса Тегеран-Киев.
Об этом сообщили в Telegram Офиса президента Украины.
— Президент Украины Владимир Зеленский из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев, - говорится в сообщении.
Также на странице президента в Facebook опубликовали соболезнования близким погибших в катастрофе.
— Наше посольство уточняет информацию относительно обстоятельств трагедии и списков погибших. Мои искренние соболезнования родным и близким всех пассажиров и членов экипажа, - написал Зеленский.
Напомним, что незадолго после взлета из Тегерана (Иран), самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. На борту были 180 пассажиров. Выживших нет.
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Президент Украины Владимир Зеленский прервал визит в Оман из-за крушения самолета МАУ рейса Тегеран-Киев.
Об этом сообщили в Telegram Офиса президента Украины.
— Президент Украины Владимир Зеленский из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев, - говорится в сообщении.
Также на странице президента в Facebook опубликовали соболезнования близким погибших в катастрофе.
— Наше посольство уточняет информацию относительно обстоятельств трагедии и списков погибших. Мои искренние соболезнования родным и близким всех пассажиров и членов экипажа, - написал Зеленский.
Напомним, что незадолго после взлета из Тегерана (Иран), самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. На борту были 180 пассажиров. Выживших нет.