По неподтвержденной пока информации, самолет Боинг-737 Международных авиалиний Украины разбился после вылета из международного аэропорта Имам Хомейни в окрестностях Тегерана.

Об этом сообщил Reuters со ссылкой на иранское информационное агентство Fars. Такую же информацию приводит и другое информационное агентство Ирана Tansim, сообщает The Guardian, передает Hromadske.

Речь идет о рейсе 752 «Тегеран - Киев». На борту самолета было 180 пассажиров. Возможной причиной аварии называют техническую неисправность.

В соцсетях очевидцы публикуют видео вероятной аварии. По их словам, яркая точка в небе - это и есть «Боинг».

نخستین ویدئو از سقوط هواپیمای اوکراینی اطراف شهریار pic.twitter.com/M3bZiLLryQ — خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) 8 января 2020 г.

Онлайн-трекер полетов Flightradar сообщил, что проверяет информацию о возможном сбивания рейса. Последний раз данные о расположении самолета там получали в 2:44 - через 2 минуты после времени взлета самолета.

We are following reports that a Ukrainian 737-800 has crashed shortly after takeoff from Tehran. #PS752 departed Tehran at 02:42UTC. Last ADS-B data received at 02:44UTC. https://t.co/qXWHUPGDTu pic.twitter.com/vuAi6TOqTp — Flightradar24 (@flightradar24) 8 января 2020 г.

Here's a look at the #PS752 crash scene in Tehran.



The Ukranian airplane was a Boeing 737-800 pic.twitter.com/ESTzbWKqCy — QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) 8 января 2020 г.

Иранский «Красный полумесяц» обнародовал фото вроде с места падения самолета у Тегерана. На месте присутствуют бригады скорой помощи.

Заместитель директора Департамента — начальник Управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилыч сообщил, что по предварительной информации, пассажиры и экипаж пассажирского самолета Международных авиалиний Украины, разбившегося в Тегеране, погибли.

«По предварительной информации представителя авиакомпании Международные авиалинии Украины, 8 января 2020 года после взлета из международного аэропорта Имам Хомейни (г. Тегеран) пассажирский самолет авиакомпании МАУ потерпел катастрофу и упал недалеко от аэропорта. По информации, которая уточняется, пассажиры указанного рейса и экипаж погибли. Уточненная информация по погибшим гражданам Украины будет отправлена дополнительно», — сказал заместитель директора Департамента — начальник Управления консульского обеспечения Василий Кирилыч в комментарии «Интерфакс-Украина».

Как сообщает Страна, США уже объявили о закрытии воздушного пространства над Ираком и Ираном, а также над акваториями Персидского и Оманского заливов для полетов американских гражданских самолётов. О полном закрытии воздушного пространства в регионе пока не сообщается.

Напомним, в ночь на пятницу, 3 января, США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке. В результате погибли по меньшей мере семь человек, в том числе командующий спецподразделения КСИР генерал Касем Сулеймани. Приказ о ликвидации отдал лично президент США.

Иран объявил о полном выходе из ядерной сделки 2015 года из-за убийства генерала Касема Сулеймани. В ответ духовный лидер Ирана аятолла Хаменеи заявил, что убийцам Сулеймани следует ждать «жестокой мести». Американский президент Дональд Трамп пригрозил нанести удар по 52 целям в Иране, если США подвергнутся атаке со стороны Тегерана. Государственное телевидение Ирана объявило о награде в размере 80 миллионов долларов за голову президента США Дональда Трампа.

Напомним, в ноябре в Демократической Республике Конго произошло крушение пассажирского самолета, на борту которого находились 17 человек, известно о погибших.