По неподтвержденной пока информации, самолет Боинг-737 Международных авиалиний Украины разбился после вылета из международного аэропорта Имам Хомейни в окрестностях Тегерана.

Об этом сообщил Reuters со ссылкой на иранское информационное агентство Fars. Такую же информацию приводит и другое информационное агентство Ирана Tansim, сообщает The Guardian, передает Hromadske.

Речь идет о рейсе 752 «Тегеран - Киев». На борту самолета было 180 пассажиров. Возможной причиной аварии называют техническую неисправность.

В соцсетях очевидцы публикуют видео вероятной аварии. По их словам, яркая точка в небе - это и есть «Боинг».

Онлайн-трекер полетов Flightradar сообщил, что проверяет информацию о возможном сбивания рейса. Последний раз данные о расположении самолета там получали в 2:44 - через 2 минуты после времени взлета самолета.

We are following reports that a Ukrainian 737-800 has crashed shortly after takeoff from Tehran. #PS752 departed Tehran at 02:42UTC. Last ADS-B data received at 02:44UTC. https://t.co/qXWHUPGDTu pic.twitter.com/vuAi6TOqTp