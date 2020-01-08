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Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил в среду, что ракетные удары Тегерана по двум военным базам в Ираке, где расположен американский военный контингент, – это пока лишь пощечина для США, и выдвинул требование к Вашингтону вывести войска из региона.
Как сообщает Европейская правда со ссылкой на иранское агентство IRNA, об этом Хаменеи заявил в среду, комментируя ракетные атаки Ирана.
— Подобных военных действий недостаточно. Важно прекратить коррумпированное присутствие Америки в регионе Западной Азии, – сказал Хаменеи, назвав ракетные удары пощечиной для Вашингтона.
Хаменеи высоко оценил проведенную операцию, которая была выполнена ровно в то же время ночью, когда американские войска нанесли удар по иранскому командующему генерал-лейтенанту Касему Сулеймани в аэропорту Багдада.
Верховный лидер Ирана повторил требование к Вашингтону вывести свои войска из региона.
— США стали причиной войн, раскола, подстрекательства к мятежу, разрушения и уничтожения инфраструктуры в этом регионе. Конечно, они делают это по всему миру. Этот регион не примет присутствие Америки. Народы региона и правительства народов не примут его, – отметил Хаменеи.
Напомним, что власти Ирана нанесли ракетный удар по двум военным базам в Ираке, на территории которых находятся американские военные.
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Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил в среду, что ракетные удары Тегерана по двум военным базам в Ираке, где расположен американский военный контингент, – это пока лишь пощечина для США, и выдвинул требование к Вашингтону вывести войска из региона.
Как сообщает Европейская правда со ссылкой на иранское агентство IRNA, об этом Хаменеи заявил в среду, комментируя ракетные атаки Ирана.
— Подобных военных действий недостаточно. Важно прекратить коррумпированное присутствие Америки в регионе Западной Азии, – сказал Хаменеи, назвав ракетные удары пощечиной для Вашингтона.
Хаменеи высоко оценил проведенную операцию, которая была выполнена ровно в то же время ночью, когда американские войска нанесли удар по иранскому командующему генерал-лейтенанту Касему Сулеймани в аэропорту Багдада.
Верховный лидер Ирана повторил требование к Вашингтону вывести свои войска из региона.
— США стали причиной войн, раскола, подстрекательства к мятежу, разрушения и уничтожения инфраструктуры в этом регионе. Конечно, они делают это по всему миру. Этот регион не примет присутствие Америки. Народы региона и правительства народов не примут его, – отметил Хаменеи.
Напомним, что власти Ирана нанесли ракетный удар по двум военным базам в Ираке, на территории которых находятся американские военные.