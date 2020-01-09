|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|07:36
|Заход солнца:
|16:21
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|07:56
|Заход солнца:
|16:13
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.65 грн
|24.25 грн
|EUR
|25.75 грн
|26.55 грн
Главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова 8 января заметили на популярном горнолыжном курорте во Франции – Куршевель.
Соответствующие фото на своей странице в Facebook опубликовал журналист проекта «Схемы» Михаил Ткач.
— Глава СБУ Иван Баканов. Мерибель Куршавель. 08.01.2020, - написал журналист.
Других подробностей он не сообщил.
Куршевель (Courchevel) – один из самых престижных горнолыжных курортов мира, расположенный во французских Альпах.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прервал визит в Оман из-за крушения самолета МАУ рейса Тегеран-Киев.
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов
Главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова 8 января заметили на популярном горнолыжном курорте во Франции – Куршевель.
Соответствующие фото на своей странице в Facebook опубликовал журналист проекта «Схемы» Михаил Ткач.
— Глава СБУ Иван Баканов. Мерибель Куршавель. 08.01.2020, - написал журналист.
Других подробностей он не сообщил.
Куршевель (Courchevel) – один из самых престижных горнолыжных курортов мира, расположенный во французских Альпах.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прервал визит в Оман из-за крушения самолета МАУ рейса Тегеран-Киев.