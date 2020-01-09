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Исполнительный комитет Николаевского городского совета объявил тендер на услугу по охране здания мэрии стоимостью 1 миллион 515 тысяч гривен.
Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro
Согласно данным ресурса, 8 января 2019 года исполнительный комитет Николаевского городского совета объявила тендер на услугу по охране здания мэрии с ожидаемой стоимостью 1 миллион 515 тысяч 538 гривен.
Указывается, что услуга по охране закупается также для зданий Технического транспортного отдела Николаевского горсовета по улице Радостная, 9; Трудового архива мэрии Николаева по улице Московская, 13; Архивного отдела Николаевского горсовета по улице проспект Мира, 66А, а также ряду нежилых помещений по улице 12 Продольная, 38/3.
Согласно тендерной документации, подрядчик должен будет круглосуточно предоставлять услугу по охране указанных зданий, включая выходные и праздничные дни. При этом указывается, что задачей фирмы является недопущение краж, грабежа, разбоя, уничтожения или повреждения имущества и материальных ценностей в течение 2020 года.
Стоит отметить, что в период проведения сессии Николаевского горсовета подрядчик должен будет предоставлять дополнительно два человека, которые будут обеспечивать охрану правопорядка на входе и внутри большого зала мэрии.
При этом также указывается, что в период проведения культурно-массовых и других мероприятий подрядчик должен будет предоставить еще от 2 до 10 человек для организации охраны здания мэрии.
Напомним, что коммунальное предприятие «Николаевводоканал» заключило договор на охрану Галициновских очистных сооружений.
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Исполнительный комитет Николаевского городского совета объявил тендер на услугу по охране здания мэрии стоимостью 1 миллион 515 тысяч гривен.
Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro
Согласно данным ресурса, 8 января 2019 года исполнительный комитет Николаевского городского совета объявила тендер на услугу по охране здания мэрии с ожидаемой стоимостью 1 миллион 515 тысяч 538 гривен.
Указывается, что услуга по охране закупается также для зданий Технического транспортного отдела Николаевского горсовета по улице Радостная, 9; Трудового архива мэрии Николаева по улице Московская, 13; Архивного отдела Николаевского горсовета по улице проспект Мира, 66А, а также ряду нежилых помещений по улице 12 Продольная, 38/3.
Согласно тендерной документации, подрядчик должен будет круглосуточно предоставлять услугу по охране указанных зданий, включая выходные и праздничные дни. При этом указывается, что задачей фирмы является недопущение краж, грабежа, разбоя, уничтожения или повреждения имущества и материальных ценностей в течение 2020 года.
Стоит отметить, что в период проведения сессии Николаевского горсовета подрядчик должен будет предоставлять дополнительно два человека, которые будут обеспечивать охрану правопорядка на входе и внутри большого зала мэрии.
При этом также указывается, что в период проведения культурно-массовых и других мероприятий подрядчик должен будет предоставить еще от 2 до 10 человек для организации охраны здания мэрии.
Напомним, что коммунальное предприятие «Николаевводоканал» заключило договор на охрану Галициновских очистных сооружений.