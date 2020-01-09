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Об этом рассказала директор компании по управлению продуктами Сюзан Кси, пишет The Verge.
Во время публикации твитов пользователь сможет выбрать, к какой категории отнести сообщение: global (может комментировать кто угодно), group (комментируют только те, кого читает автор), panel (могут комментировать только отмеченные в посте) или statement (без комментариев).
Новую функцию начнут тестировать уже в первом квартале этого года. К концу 2020-го она станет доступной для всех пользователей.
Напомним, старший директор Apple по глобальной конфиденциальности Джейн Хорват подтвердила, что компания сканирует фотографии пользователей, загруженные в iCloud, и рассказала зачем.
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Об этом рассказала директор компании по управлению продуктами Сюзан Кси, пишет The Verge.
Во время публикации твитов пользователь сможет выбрать, к какой категории отнести сообщение: global (может комментировать кто угодно), group (комментируют только те, кого читает автор), panel (могут комментировать только отмеченные в посте) или statement (без комментариев).
Новую функцию начнут тестировать уже в первом квартале этого года. К концу 2020-го она станет доступной для всех пользователей.
Напомним, старший директор Apple по глобальной конфиденциальности Джейн Хорват подтвердила, что компания сканирует фотографии пользователей, загруженные в iCloud, и рассказала зачем.