Об этом рассказала директор компании по управлению продуктами Сюзан Кси, пишет The Verge.

Во время публикации твитов пользователь сможет выбрать, к какой категории отнести сообщение: global (может комментировать кто угодно), group (комментируют только те, кого читает автор), panel (могут комментировать только отмеченные в посте) или statement (без комментариев).

Новую функцию начнут тестировать уже в первом квартале этого года. К концу 2020-го она станет доступной для всех пользователей.

Напомним, старший директор Apple по глобальной конфиденциальности Джейн Хорват подтвердила, что компания сканирует фотографии пользователей, загруженные в iCloud, и рассказала зачем.