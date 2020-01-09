Аудит деятельности государственного предприятия «Стивидорная компания «Ольвия», директором которого является Руслан Олейник, установил неэффективные управленческие действия, рискованные операции, которые привели к недополучению доходов или лишним расходам на общую сумма 118 миллионов гривен.

Об этом говорится в отчете Управления Южного офиса Госаудитслужбы в Николаевской области об основных результатах проведенных мероприятий государственного финансового контроля за 2018 год и январь - сентябрь 2019 года.

Анализ основных показателей финансово-хозяйственной деятельности ГП «СК «Ольвия» свидетельствует о тенденции стремительного снижения результатов деятельности, говорится в материалах Госаудитслужбы.

Указывается, что в результате передачи недвижимого имущества в мае 2019 года Госконцерну «Укроборонпром», «Ольвия» потерял значительную часть открытых складских участков и почти половину крытых складов, что ограничивает возможности предприятия в части предоставления услуг по хранению грузов.

В то же время, не определен механизм урегулирования вопросов по переоформлению земельной документации и документов права собственности на переданное имущество, поэтому СК «Ольвия» фактически осталось плательщиком налог на землю и налога на недвижимость, отличающееся от земельного участка, в части имущества, переданного в распоряжение «Укроборонпрома», что является риском необоснованных расходов порта.

В документе говорится, что ГП «Ольвия», являясь единственным портовым оператором государственной собственности в Николаевской области, сейчас занимает самое невыгодное экономического положение, связанное с размером платы за пользование объектами портовой инфраструктуры, в сравнении с частными стивидорными компаниями региона, что имеет негативное влияние на конкурентоспособность государственного предприятия и «создает предусловия для искусственного занижения показателей эффективности государственного управления».

Предоставление услуг по загрузке и разгрузке для ООО «Метинвест-Шиппинг» по ставка, ниже действующих на предприятии, не обеспечило достижение цели - увеличение объема грузопереработки проката черных металлов до 100 тысяч тонн в год. Вместо этого ГП «Ольвия» упустило выгоду на сумму 81,4 миллиона гривен.

Отмечается, что из-за того, что предприятие не привело комплексные ставки погрузочно-разгрузочных работ для экспортных грузов черных металлов в соответствие к реальному курсу доллара США, «Ольвия» упустила только за первое полугодие 2019 года выгоды на сумму 4,1 миллиона гривен.

Кроме того, госпредприятие потеряло 5 миллионов гривен доходов из-за предоставления необоснованных скидок за услуги, а также отсутствия контроля за взимание платы за предоставленные услуги и выдача подрядчикам авансов, неприменение предусмотренных договорами санкций и так далее.

В материалах ревизии говорится, что на складах ГП «СК «Ольвия» хранятся запасы на сумму 10 миллионов гривен, которые не использовались за все время проверки, что свидетельствует о риске потери их первоначальных свойств, морального и физического старения и последующего списания. При этом, несмотря на наличие остатков запасов, которые не используются, «Ольвия» купила запасы того же товара на сумму 1,7 миллионов гривен, что, по мнению аудиторов, свидетельствует об отсутствии надлежащего контроля за эффективностью использования запасом и является неэффективным расходованием финансовых ресурсов.

Ранее сообщалось, что фирма семьи замдиректора «Ольвии» участвует в конкурсе на концессию порта