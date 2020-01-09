В четверг, 9 января, произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» в Ухте.

По данным управления МЧС по республике Коми, сообщение о пожаре поступило в 17:00.

— К шести часам площадь огня выросла до тысячи квадратных метров; по некоторой информации, горит установка по переработке дизельного топлива, - отмечают в МСЧ.

Сообщается, что пострадал как минимум один человек. Пожару присвоен третий, повышенный, номер сложности.

По словам очевидцев, было слышно минимум два взрыва, зарево видно со всех концов города. Угрозы населению нет, добавляют местные СМИ, однако на всякий случай был эвакуирован ТРЦ «Ярмарка», который находится неподалеку.

Напомним, Одесской области, в результате пожара в строительном вагончике погибли 3 человека. Впоследствии спасатели пожар потушили.