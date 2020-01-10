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«Президент» самопровозглашенной Абхазии Рауль Хаджимба не планирует соглашаться на отставку, к которой его призвал местный «парламент» и участники акций протеста.
Об этом Хаджимба заявил в комментарии «Интерфаксу».
«Я остаюсь на посту и выполняю предоставленные мне Конституцией полномочия», — сказал он.
Напомним, 9 января в оккупированной Россией Абхазии сотни оппозиционных протестующих штурмовали «администрацию президента» в городе Сухуми. Они требовали от «президента» Рауля Хаджимба уйти в отставку.
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«Президент» самопровозглашенной Абхазии Рауль Хаджимба не планирует соглашаться на отставку, к которой его призвал местный «парламент» и участники акций протеста.
Об этом Хаджимба заявил в комментарии «Интерфаксу».
«Я остаюсь на посту и выполняю предоставленные мне Конституцией полномочия», — сказал он.
Напомним, 9 января в оккупированной Россией Абхазии сотни оппозиционных протестующих штурмовали «администрацию президента» в городе Сухуми. Они требовали от «президента» Рауля Хаджимба уйти в отставку.