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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявления властей Ирана о том, что украинский самолет авиакомпании МАУ действительно был сбит ракетой из-за человеческой ошибки.
Об этом он написал в Facebook.
Зеленский отметил, что Иран признал свою вину в сбитии украинского самолета еще до того, как закончила работать международная комиссия, занимающаяся трагедией.
В ответ Владимир Зеленский выдвинул ряд требований Ирану.
— Настаиваем на полном признании вины. Мы ждем от Ирана гарантий готовности к полному и открытому расследованию, наказания виновных, возвращения тел погибших, выплат компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам, – написал Владимир Зеленский.
Также он отметил, что надеется на дальнейшее проведение расследования без «задержек и преград».
— Наши 45 специалистов должны получить полный доступ и взаимодействие для установления справедливости, – резюмировал Владимир Зеленский.
Напомним, что Иран заявил, что самолет Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» «нечаянно» сбила иранская ракета, поскольку его приняли за вражеский объект.
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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявления властей Ирана о том, что украинский самолет авиакомпании МАУ действительно был сбит ракетой из-за человеческой ошибки.
Об этом он написал в Facebook.
Зеленский отметил, что Иран признал свою вину в сбитии украинского самолета еще до того, как закончила работать международная комиссия, занимающаяся трагедией.
В ответ Владимир Зеленский выдвинул ряд требований Ирану.
— Настаиваем на полном признании вины. Мы ждем от Ирана гарантий готовности к полному и открытому расследованию, наказания виновных, возвращения тел погибших, выплат компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам, – написал Владимир Зеленский.
Также он отметил, что надеется на дальнейшее проведение расследования без «задержек и преград».
— Наши 45 специалистов должны получить полный доступ и взаимодействие для установления справедливости, – резюмировал Владимир Зеленский.
Напомним, что Иран заявил, что самолет Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» «нечаянно» сбила иранская ракета, поскольку его приняли за вражеский объект.