Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что украинская сторона имела доказательства ракетного удара по самолету МАУ еще до заявления Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Он отметил, что в Киев поступала информация от украинских экспертов из Тегерана.

— Еще до того, как Иран изменил свою позицию, мы знали эту информацию. Мы знали эту информацию еще до того, как ее начали обнародовать наши уважаемые партнеры из других стран... Специалисты нашли доказательства того, что это была ракета. С большой вероятностью мы знаем название этой ракеты, знаем, когда ее купила иранская власть, и знаем, у кого ее купили, - подчеркнул секретарь СНБО Алексей Данилов.

По словам Данилова, именно наличие у Киева этих доказательств и публичные заявления о том, что среди основных версий является сбивание ракетой, и повлияли на изменение позиции Ирана.

— Мы понимаем, почему Иран изменил позицию: они не рассчитывали, как будут действовать наши специалисты. Это была наша задача перед нашими гражданами, перед всем миром, ведь когда говорят, что Украина виновата в тех событиях, - нам это не нравится. Мы не могли это сделать сразу публично, нам надо было еще поработать. Иран - это очень сложная страна, и мы очень волновались, чтобы они не отправили наших специалистов в обратную сторону... Я думаю, что Иран понял, что отпираться уже некуда, и в любом случае мы имели это (доказательство, - прим.) уже на украинской стороне, - добавил Алексей Данилов.

Секретарь СНБО заверил, что Украина не остановит расследование этой катастрофы несмотря на официальное признание Ираном ракетного удара, поскольку будет требовать наказания виновных. Также он уверен, что иранская сторона полностью выплатит компенсацию семьям погибших и стоимость самолета.

— Предварительно сегодня есть понимание, что Иран согласился все это компенсировать, поскольку они официально признали, - отметил Алексей Данилов.

Напомним, что Иран заявил, что самолет Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» «нечаянно» сбила иранская ракета, поскольку его приняли за вражеский объект.