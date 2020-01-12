План реконструкции сквера – фото:Svidok.info

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета объявил новый тендер на реконструкцию сквера имени Владимира Коренюгина с ожидаемой стоимостью 12,5 миллионов гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

В соответствии с данными системы, 9 января 2019 года чиновники объявили торги на капитальный ремонт сквера имени Владимира Коренюгина в Ингульском районе Николаева с ожидаемой стоимостью в 12 миллионов 486 тысяч 179 гривен.

Согласно тендерной документации, подрядчик до 11 декабря 2020 года должен будет завершить реконструкцию сквера. На данный момент идет процесс подачи заявок будущих участников аукциона. Сам же тендер состоится 28 января 2019 года.

Стоит отметить, что первый тендер Департамент ЖКХ объявлял в октябре 2019 года. Тогда ожидаемая стоимость капитального ремонта сквера составила 10 миллионов 129 тысяч 129 гривен. Аукцион должен был состоятся 1 ноября 2020 года. Свои предложения подали две фирмы: одесская ООО «БВК «Пик-Строй» и ООО «Компания Экстерьер-Дизайн общество с ограниченной ответстветственностью», однако их предложения отклонили. Следующих два тендера чиновники объявляли на сумму 12 миллионов 486 тысяч 179 гривен, одна торги были отменены в связи с подачей одного предложения.

Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич заявлял, что сквер имени Владимира Коренюгина будет реконструирован ко Дню города, 14 сентября, если депутаты горсовета согласуют перераспределение бюджета города за 2019 год. Также, глава фракции «Оппозиционный блок» в Николаевском городском совете Игорь Дятлов потребовал закончить строительные работы в сквере.