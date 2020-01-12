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Члены британской королевской семьи соберутся на совещание по поводу будущего принца Гарри и его жены Меган Маркл, которые отказались от королевских обязанностей и привилегий.
Об этом сообщили источники Sky News.
Как известно, 8 января Гарри и Меган опубликовали заявление, в котором говорится о том, что они планируют снять с себя обязанности «старших» членов королевской семьи и работать, чтобы стать финансово независимыми, «продолжая при этом полностью поддерживать Ее Величество Королеву». Они планируют жить в Британии и в Северной Америке, продолжая «оказывать полноценную поддержку» королеве Елизавете II.
В ходе этой беспрецедентной встречи на высшем уровне королева, принц Уэльский, герцог Кембриджский и герцог Сассексский соберутся вместе в резиденции Сандрингем в понедельник.
Это будет их первая личная беседа с тех пор, как герцог и герцогиня Сассекские выпустили заявление, в котором объявили о своих намерениях отойти от исполнения обязанностей старших членов королевской семьи.
По информации источника, после серии встреч и консультаций, проведенных в течение последних нескольких дней, семья планирует рассмотреть целый ряд возможностей.
Члены королевской семьи планируют принять к сведению мнения, изложенные принцем Гарри и его женой на этой неделе.
Напомним, принц Гарри и его жена Меган Маркл зарегистрировали собственную торговую марку Sussex Royal, после чего они смогут выпускать журналы, открытки и одежду.
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Члены британской королевской семьи соберутся на совещание по поводу будущего принца Гарри и его жены Меган Маркл, которые отказались от королевских обязанностей и привилегий.
Об этом сообщили источники Sky News.
Как известно, 8 января Гарри и Меган опубликовали заявление, в котором говорится о том, что они планируют снять с себя обязанности «старших» членов королевской семьи и работать, чтобы стать финансово независимыми, «продолжая при этом полностью поддерживать Ее Величество Королеву». Они планируют жить в Британии и в Северной Америке, продолжая «оказывать полноценную поддержку» королеве Елизавете II.
В ходе этой беспрецедентной встречи на высшем уровне королева, принц Уэльский, герцог Кембриджский и герцог Сассексский соберутся вместе в резиденции Сандрингем в понедельник.
Это будет их первая личная беседа с тех пор, как герцог и герцогиня Сассекские выпустили заявление, в котором объявили о своих намерениях отойти от исполнения обязанностей старших членов королевской семьи.
По информации источника, после серии встреч и консультаций, проведенных в течение последних нескольких дней, семья планирует рассмотреть целый ряд возможностей.
Члены королевской семьи планируют принять к сведению мнения, изложенные принцем Гарри и его женой на этой неделе.
Напомним, принц Гарри и его жена Меган Маркл зарегистрировали собственную торговую марку Sussex Royal, после чего они смогут выпускать журналы, открытки и одежду.