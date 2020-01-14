Сегодня, 14 января сотрудники Службы безопасности Украины в Николаевской области пришли с обыском в Департамент жилищно-коммунального хозяйства городского совета, где проверяют документы по реконструкции Соборной площади.

Об этом сообщается на странице Департамента ЖКХ в Facebook.

— В департамент ЖКХ пришли сотрудники СБУ с постановлением на обыск. Правоохранителей интересуют все материалы, касающиеся реконструкции Соборной площади, - сказано в сообщении.

Отмечается, что на данный момент правоохранители осуществляют изъятие оригиналов всех документов - договоров, проектов, дополнительных соглашений и тому подобное.

Напомним, что в Николаеве на реконструированной Соборной площади после проведения новогодних праздников потрескалась новая гранитная плитка.