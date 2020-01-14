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Сегодня, 14 января сотрудники Службы безопасности Украины в Николаевской области пришли с обыском в Департамент жилищно-коммунального хозяйства городского совета, где проверяют документы по реконструкции Соборной площади.
Об этом сообщается на странице Департамента ЖКХ в Facebook.
— В департамент ЖКХ пришли сотрудники СБУ с постановлением на обыск. Правоохранителей интересуют все материалы, касающиеся реконструкции Соборной площади, - сказано в сообщении.
Отмечается, что на данный момент правоохранители осуществляют изъятие оригиналов всех документов - договоров, проектов, дополнительных соглашений и тому подобное.
Напомним, что в Николаеве на реконструированной Соборной площади после проведения новогодних праздников потрескалась новая гранитная плитка.
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Сегодня, 14 января сотрудники Службы безопасности Украины в Николаевской области пришли с обыском в Департамент жилищно-коммунального хозяйства городского совета, где проверяют документы по реконструкции Соборной площади.
Об этом сообщается на странице Департамента ЖКХ в Facebook.
— В департамент ЖКХ пришли сотрудники СБУ с постановлением на обыск. Правоохранителей интересуют все материалы, касающиеся реконструкции Соборной площади, - сказано в сообщении.
Отмечается, что на данный момент правоохранители осуществляют изъятие оригиналов всех документов - договоров, проектов, дополнительных соглашений и тому подобное.
Напомним, что в Николаеве на реконструированной Соборной площади после проведения новогодних праздников потрескалась новая гранитная плитка.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов