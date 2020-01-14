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Украина поддержит усилия НАТО по укреплению безопасности в Ираке и имеет план направить 20 военнослужащих в поддержку миссии Альянса в Ираке после того, как она возобновит работу.
Как сообщает «Европейская правда», об этом шла речь 14 января в штаб-квартире НАТО на встрече вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрия Кулебы с заместителем генсека НАТО по операциям Джоном Манзой.
«Я проинформировал заместителя генсека, что у Украины есть план направить 20 военнослужащих в поддержку миссии НАТО в Ираке после того, как Альянс восстановит ее работу. Приглашение стать операционным партнером миссии Альянса в Ираке свидетельствует о признании ценности украинского военного опыта и профессионализма», — цитирует Кулебу служба вице-премьер-министра Украины.
Реагируя на сообщения украинской стороны, заместитель Генсека НАТО отметил, что для Альянса очень важно участие Украины в миссии в Ираке.
Стороны согласовали следующие общие шаги по внедрению нового подхода НАТО «Один партнер — одна программа», обсудили перспективы принятия стратегии национальной безопасности Украины и дальнейшей разработки стратегических документов с целью ее выполнения, говорится в сообщении.
Кулеба также проинформировал коллегу о работе с целью принятия парламентом необходимых законов в сфере безопасности и обороны, в частности о законе о реформе СБУ.
Напомним, более 51% жителей страны поддерживают вступление Украины в НАТО.
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Украина поддержит усилия НАТО по укреплению безопасности в Ираке и имеет план направить 20 военнослужащих в поддержку миссии Альянса в Ираке после того, как она возобновит работу.
Как сообщает «Европейская правда», об этом шла речь 14 января в штаб-квартире НАТО на встрече вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрия Кулебы с заместителем генсека НАТО по операциям Джоном Манзой.
«Я проинформировал заместителя генсека, что у Украины есть план направить 20 военнослужащих в поддержку миссии НАТО в Ираке после того, как Альянс восстановит ее работу. Приглашение стать операционным партнером миссии Альянса в Ираке свидетельствует о признании ценности украинского военного опыта и профессионализма», — цитирует Кулебу служба вице-премьер-министра Украины.
Реагируя на сообщения украинской стороны, заместитель Генсека НАТО отметил, что для Альянса очень важно участие Украины в миссии в Ираке.
Стороны согласовали следующие общие шаги по внедрению нового подхода НАТО «Один партнер — одна программа», обсудили перспективы принятия стратегии национальной безопасности Украины и дальнейшей разработки стратегических документов с целью ее выполнения, говорится в сообщении.
Кулеба также проинформировал коллегу о работе с целью принятия парламентом необходимых законов в сфере безопасности и обороны, в частности о законе о реформе СБУ.
Напомним, более 51% жителей страны поддерживают вступление Украины в НАТО.