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Иран объявил посла Великобритании в Тегеране персоной нон грата и потребовал его высылки.
Об этом сообщает The Telegraph.
— Иран во вторник объявил посла Великобритании в Тегеране персоной нон грата, призвав к его изгнанию из-за вероятной роль в недавних антиправительственных акциях протеста, - говорится в сообщении.
Представитель иранской судебной системы Голам-Хоссейн Эсмаили заявил, что посол Великобритании в Тегеране Роберт Макэйр сыграл «провокационную роль», находясь на акции в память погибших в катастрофе украинского пассажирского самолета, который был сбит иранскими военными.
Ранее сообщалось о том, что Иран создаст специальную структуру для расследования авиакатастрофы самолета украинской компании МАУ.
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Иран объявил посла Великобритании в Тегеране персоной нон грата и потребовал его высылки.
Об этом сообщает The Telegraph.
— Иран во вторник объявил посла Великобритании в Тегеране персоной нон грата, призвав к его изгнанию из-за вероятной роль в недавних антиправительственных акциях протеста, - говорится в сообщении.
Представитель иранской судебной системы Голам-Хоссейн Эсмаили заявил, что посол Великобритании в Тегеране Роберт Макэйр сыграл «провокационную роль», находясь на акции в память погибших в катастрофе украинского пассажирского самолета, который был сбит иранскими военными.
Ранее сообщалось о том, что Иран создаст специальную структуру для расследования авиакатастрофы самолета украинской компании МАУ.