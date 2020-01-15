В декабре 2019 года помощники народных депутатов Украины получили от 3,5 до 117 тысяч гривен заработной платы.

Об этом сообщает Страна.

В распоряжении редакции оказалась одна из страниц зарплатной ведомости помощников народных депутатов Верховной Рады Украины.

Как видно из документа, некоторые помощники в декабре получили гигантские суммы - десятки тысяч гривен, а некоторые - и более 100 тысяч.

Так, Ольга Жерегина, оформленная помощницей сразу у двух нардепов (Анастасии Красносельской из «Слуги народа» и Ольги Стефанишиной из «Голоса»), получила 117 тысяч 815 гривен. Жерегина ранее работала в грантовой организации «Пациенты Украины», руководителем которой была в свое время Стефанишина. Отметим, что и Красносельская также выходец из грантовой структуры - Центра противодействия коррупции Шабунина.

109 тысяч 785 гривен получила Евгения Дзекунова - помощница депутата Александра Матусевича (округ № 86, Ивано-Франковск, «Слуга народа»).

57 тысяч 638 гривен получила Марта Войцеховская, помощница Евгения Пивоварова (округ № 175, Харьков, «Слуга народа»).

Виктория Горбенко - помощница Сергея Власенко из «Батьківщини» - заработала 37 436 гривен.

30 тысяч 705 гривен получил Николай Волкивский, который состоит помощником Сергея Кузьминых, мажоритарщика из 67-го округа в Житомире от «Слуги народа» (он приходится братом Олегу Кузьминых - известному киборгу, командиру батальона 81-й бригады).

Напомним, Министр социальной политики Юлия Соколовская в декабре получила 217 тысяч гривен, тогда как за ноябрь - 56,6 тысячи гривен. Ее заместители получили - от 65,4 тысячи до 168 тысячи гривен, а государственный секретарь министерства – 60,3 тысячи гривен.