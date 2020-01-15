Владелец Николаевского судостроительного завода «Океан», бизнесмен Василий Капацына обратился к генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке в связи с ситуацией, сложившейся из-за решения суда об аресте имущества предприятия. По мнению бизнесмена, Генеральную прокуратуру ввели в заблуждение и использовали с целью уничтожения стратегического для Украины завода.

Об этом Василий Капацына заявил сегодня, 15 января, во время своей пресс-конференции, - передает корреспондент НикВести.

Как известно, вчера, 14 января, Офис Генерального прокурора сообщил о том, что Печерский районный суд Киева по ходатайству прокуратуры арестовал имущественный комплекс ликвидированного ПАО «Николаевский судостроительный завод «Океан» с целью «сохранения имущества этого стратегического для государства предприятия и предотвращения дальнейших попыток его незаконного отчуждения».

— 3 декабря 2018 года на открытых торгах публично под десятками камер я приобрел целостный имущественный комплекс судостроительного завода «Океан». Этому предшествовала трехлетняя сложная борьба, чтобы вернуть этому заводу способность работать. Приобретая этот завод, я, безусловно, понимал, что я вместе с тем покупаю еще билет на войну. Но я никогда не ожидал, что государственные органы, в частности, вновь созданный Офис Генеральной прокуратуры, я как собственник завода, отечественный инвестор получу такой «смертельный» удар. Я скажу по-простому, это просто удар ножом в спину, - сказал Василий Капацына, комментируя заявление Генпрокуратуры.

Василий Капацына, владелец Николаевского судостроительного завода "Океан"

Бизнесмен рассказал, что не видел постановления Печерского районного суда Киева, о котором заявила Генпрокуратура. Василий Капацына заявил, что вчера пытался связаться к Генеральной прокуратурой и Генеральным прокурором Русланом Рябошапкой, поскольку речь идет о стратегическом предприятии, на котором работают 700 человек, и у которого на сегодняшний день есть 6 иностранных контрактов на судостроение и судоремонт.

— За 13 месяцев моего пребывания в качестве владельца, инвестора на заводе, мне удалось многое сделать со своей командой. Сегодня на заводе работает 700 украинских корабелов, большая часть из них вернулись из заграницы работать в своем городе и своей стране, воспитывать своих детей. Я вчера получил вопрос от работников: «Что будет с нами? Завод арестован». По дороге генеральный директор завода мне задает вопрос: «Партнеры завода задают вопросы, что будет с нашими заказами?». Главная ценность завода - это не станки, не склады, цехи, оборудование, это прежде всего люди. Моя команда создала 700 рабочих мест, до лета мы планировали довести численность завода до 1000 человек. Почти за год в модернизацию завода, а без этого невозможно, вложено 1,5 миллиарда долларов. Это станки, оборудование, ремонты, модернизация и так далее. В первых числах января мы подписали контракт на поставку современной плазменной машины по нарезке металла. Завод развивается, все ждут от «Океана» восстановления украинского судостроения. По дороге мне позвонили из Министерства обороны Украины, все спрашивают: «Что это?». Единственный завод, который мы пытаемся восстановить, способный строить военные корабли для Военно-морских сил Украины. Сегодня на выходе конкретный заказ Министерства обороны, все понимают, что этот заказ может выполнить единственный судостроительный актив Украины - это «Океан». Что мы сегодня имеем? Я собственник завода, у меня есть вопрос. Собственность - это святое право со времен римского права, есть Конституция Украины. Почему меня, собственника, не позвали в Офис Генеральной прокуратуры, не спросили меня, не позвали арбитражного управляющего, которая сопровождала всю ситуацию с заводом «Океан»? На все вопросы есть ответ, - сказал Василий Капацына.

Он публично обратился к Генеральному прокурору Руслану Рябошапке с просьбой немедленно его допросить.

— Я вчера предпринимал серьезные меры, чтобы встретиться с Генеральным прокурором. У меня не получилось. И поэтому я здесь, я хочу в публичной плоскости обратиться к Генеральному прокурору господину Рябошапке. Примите меня, опросите Ирину Сербин, целый рад других юристов, причастных к процедуре банкротства. Я прошу Руслана Рябошапку немедленно меня допросить. Сегодня, завтра. Я в Киеве, я жду. Потому что если мы не снимем ситуацию в ближайшие дни, у этого завода нет будущего. И мы никогда не будем возвращать украинских корабелов домой, никогда. А мы для этого сделали все. Мы идем на марше, а нам нож в спину, - сказал Василий Капацына.

По его мнению, генеральная прокуратура оказалась втянута в спецоперацию российских спецслужб, цель которой - не позволить восстановить работу завода «Океан».

— К сожалению, что меня заставило сегодня говорить: происходит спецоперация по уничтожению стратегического предприятия Украины. И к сожалению, руками правоохранительной системы. И мне досконально известно, что этот вопрос контролирует господин Рябошапка. Его ввели в заблуждение. Я надеюсь, что Руслан Рябошапка - профессиональный и порядочный человек, он изучит этот вопрос и мы сможем снять эту абсолютно негативную ситуацию. Я никогда не думал, что получу такой удар от Генеральной прокуратуры. Это недопустимые вещи: уничтожать подымающиеся с колен украинское предприятие. Сегодня за этот завод отвечает Капацына. Но если в ближайшие дни Офис Генеральной прокуратуры не разберется в ситуации, и не снимет этот негативный фактор, который появился, то я хочу считать ответственным за уничтожение завода именно Генерального прокурора, - сказал Василий Капацына.

Также он рассказал о возможной роли в этом процессе народного депутата от партии «Слуга народа» Вячеслава Медяника, переписку которого по вопросу завода «Океан» еще в октябре 2019 года зафиксировали журналисты. Переписка, которую зафиксировали корреспонденты «Страны», содержит в себе упоминания двух наименований: «Океан» и «Сахар». По информации источника НикВести в НАБУ, с высокой долей вероятности речь может идти о Николаевском судостроительном заводе «Океан» и Игоре Игнатове, который ранее руководил рядом сахарных заводов и обвинялся в попытке незаконно получить контроль над заводом «Океан» в Николаеве, благодаря связям в ГПУ.

— Сахар и завод «Океан» - это тема господина Игнатова. Именно Игнатов заказал у Медяника влияние через генпрокуратуру на процессы вокруг завода «Океан». Когда в прессе появилась информация о том, что НАБУ возбудило уголовное дело по этому факту, я написал господину Холодницкому письмо с просьбой допросить меня в качестве свидетеля, что и было сделано. Я под протокол показал отношение Игнатова к ФСБ Российской Федерации. И я думаю, что господина Медяника здесь просто в темную использовали. Какое отношение он имеет к этим процессам - я не знаю. Но есть предположение, что может иметь. Этот вопрос надо задать в НАБУ и Генеральному прокурору, - сказал Василий Капацына.

Напомним, в сентябре 2016 год Печерский суд Киева уже накладывал арест на имущество завода. Тогда его передали на «ответственное хранение» Леониду Шумило, директору ООО «Океан-Судоремонт». Он являлся фигурантом уголовного производства по факту фальсификации документов о трудоустройстве на завод «Океан», а также уголовного производства по факту неисполнения постановления Печерского суда о запрете пользования имуществом завода «Океан». За время «ответственного хранения» завод использовался как незаконный порт, а с его территории вывозилось имущество. На территории завода без соответствующего контроля и портовых сборов осуществляется контрабанда товаров из-за рубежа, в том числе и из Российской Федерации, откуда в Николаев прибыли грузовые суда.

Спустя некоторое время имущество завода снова вернули под контроль ликвидатора Ирины Сербин.

В декабре 2018 года имущество ликвидированного предприятия ПАО «Николаевский судостроительный завод «Океан» было продано на аукционе компании «Торговый дом «Аннона».

Новый собственник взял на себя обязательства выплатить бывшим работникам завода задолженность по заработной плате на общую сумму около 100 миллионов гривен, что было сделано в следующие несколько месяцев после покупки.

Новый собственник завода Василий Капацына взялся за восстановление работы судостроительного завода. В апреле прошлого года ООО «Судостроительный завод «Океан» получил первый госзаказ - ремонт земснаряда для Администрации морских портов Украины, также был заключен контракт с голландской судоходной компанией «Eurobulk» на строительство двух сухогрузных барж и модернизацию сухогруза класса река-море. Также сообщалось, что завод «Океан» заключил контракт на достройку двух сухогрузов типа «Буг».

В ноябре 2019 года завод «Океан» посетили министр обороны Украины Андрей Загороднюк и генеральный директор госконцерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус. Целью визита высокопоставленных чиновников в Николаев стал вопрос о возможности строительства и ремонта в Николаеве военных кораблей.