Президент России Владимир Путин выступает за назначение Государственной думой премьер-министра Российской Федерации, но с сохранением за президентом права увольнять его.

Об этом он сообщил в ходе своего выступления с предложениями об изменении Конституции РФ в ходе послания к Федеральному собранию, пишет «Украинская правда».

— В соответствии со статьей 111 и 112 Конституции Российской Федерации, президент лишь получает согласие Государственной думы на назначение председателя правительства России, а затем уже сам назначает и главу Кабинета, и его заместителей, и всех министров. Предлагаю изменить этот порядок и доверить Государственной думе не просто согласование, а утверждение кандидатуры председателя правительства Российской Федерации. А затем по его представлению – всех вице-премьеров и федеральных министров. При этом президент будет обязан назначить их на должность – то есть будет не в праве отклонить утвержденные парламентом кандидатуры соответствующих должностных лиц, - сказал Владимир Путин.

Президент России считает такие предложения оправданными, с учетом зрелости основных партий и «авторитета гражданского общества». Он надеется, что это повысит роль парламента и сделает эффективнее взаимодействие между представительной и исполнительной ветвями власти.

При этом Путин уверен, что его огромная и разнообразная страна «не может нормально развиваться и существовать стабильно в форме парламентской республики – Россия должна оставаться сильной президентской республикой».

По его мнению, за президентом РФ должно оставаться право определять задачи и приоритеты правительства, отстранять от должности председателя правительства, его замов и федеральных министров.

Путин считает, что за президентом РФ должно оставаться прямое руководство вооруженными силами и правоохранительной системы – но кандидатуры руководителей силовых ведомств и прокуроров регионов он должен согласовывать с Советом федераций.

Действующий президент России отметил, что изменения в Конституцию РФ должен приняты парламент, но ему должно предшествовать всенародное голосование.

Напомним, что Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили конфликт на Донбассе.