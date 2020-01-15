Президент России Владимир Путин предложил главе Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину занять должность председателя правительства.



Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Оотмечается, что глава российского государства внес кандидатуру Мишустина на рассмотрение в Госдуму, заручившись его согласием.

Напомним, сегодня, 15 декабря, в Послании Федеральному собранию Президент России Владимир Путин выступил за назначение Государственной думой премьер-министра Российской Федерации, но с сохранением за президентом права увольнять его.